В Волосово построят дом для переселения граждан из аварийного жилья. Участок под застройку инвестор получил без торгов, сообщили в правительстве Ленобласти.

Глава Ленобласти Александр Дрозденко подписал распоряжение о признании проекта масштабным инвестиционным.

По словам главы комитета по управлению государственным имуществом (КУГИ) Марины Тоноян, в Ленинградской области инвесторы могут получить земельные участки без торгов для реализации крупных проектов, в том числе для строительства домов для расселения аварийного жилья. Подобные инициативы уже реализованы в нескольких населённых пунктах Ленинградской области, включая Винницы, Тихвин, Лесколово, Лугу, Сясьстрой, Подпорожье и Шлиссельбург.