weather 9.6°
$ 71.02
82.64

Главная / Новости / Водка в России подорожала почти на 15%

Новости Экономика

Водка в России подорожала почти на 15%

По данным ассоциации «Руспродсоюз», цены на водку в России за год выросли на 14,9%, с начала 2026 года - на 12,2%.

Водка в России подорожала почти на 15% - Основной причиной стало увеличение акцизов на алкогольную продукцию.
Фото: Freepik.

Основной причиной стало увеличение акцизов на алкогольную продукцию. Кроме того, на цены повлияло удорожание сырья, электроэнергии, логистики, комплектующих и других компонентов себестоимости. Об этом сообщил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков в разговоре с ТАСС.

Вам будет интересно
Минимальная продуктовая корзина в Ленобласти превысила 8,7 тыс. рублей
В целом по стране базовый набор продуктов подорожал на 3,3% с начала года. Фото: pxhere Минимальная продуктовая корзина в России с начала года подорож...
29.05.2026
287

Теги

водка подорожание Россия Руспродсоюз
Новости Социум

С 1 июня Соцфонд России начнет принимать заявления на семейную выплату

Родители двух и более детей смогут оформить дополнительную поддержку через механизм ежегодной семейной выплаты. Заявление принимается с 1 июня до 1 октября 2026 года.

С 1 июня Соцфонд России начнет принимать заявления на семейную выплату - Подать заявление можно на портале «Госуслуги» или в отделении Соцфонда.
Фото: freepik.

Подать заявление можно на портале «Госуслуги» или в отделении Соцфонда. При назначении выплаты будут применяться механизмы социального казначейства, поэтому в большинстве случаев дополнительных справок не потребуется.

После получения заявления уплаченный в 2025 году налог будет пересчитан по ставке 6%, и разницу Социальный фонд вернет гражданину единым платежом.

Вам будет интересно
В России хотят ужесточить условия выдачи семейной ипотеки
Минфин России рассматривает возможность ужесточения условий семейной ипотеки. Фото: freepik По информации «Коммерсанта», с 1 июля ставка по семейной и...
20.05.2026
299

Под действие семейной выплаты подпадают родители, которые в 2025 году работали по трудовым или гражданско-правовым договорам как физлица, или несли службу, а также индивидуальные предприниматели, которые выплачивали налог на доходы физических лиц по общей системе налогообложения. Получить поддержку смогут также граждане РФ, постоянно проживающие в России, при условии, что дети также имеют гражданство РФ и живут на территории страны.

Теги

семья Соцфонд Госууслуги семейная выплата

Популярное

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине

12:06 25.05.2026

Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией
Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией

08:27 25.05.2026

Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе
Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе

13:41 26.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться