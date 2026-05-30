Диетолог предупредила об опасности ранних арбузов

Новости Социум

Диетолог предупредила об опасности ранних арбузов

Ранние арбузы часто перенасыщены нитратными удобрениями, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья Ольга Ямилова. 

Это может вызвать симптомы отравления у человека, такие как тошнота, рвота, головокружение и цианоз (посинение кожи и слизистых). Особенно подвержены риску дети и пожилые люди. Чтобы снизить риск отравления, рекомендуется ограничить потребление ранних плодов и дождаться августа, когда арбузы созревают естественным путем.

Кроме того, поверхность арбуза может быть источником вирусного и бактериального загрязнения. Поэтому перед употреблением арбуз следует тщательно вымыть с мылом и щеткой под проточной водой. Пробовать арбуз на месте продажи категорически не рекомендуется.

минздрав советы арбузы диетолог
С 1 июня Соцфонд России начнет принимать заявления на семейную выплату

Родители двух и более детей смогут оформить дополнительную поддержку через механизм ежегодной семейной выплаты. Заявление принимается с 1 июня до 1 октября 2026 года.

Подать заявление можно на портале «Госуслуги» или в отделении Соцфонда. При назначении выплаты будут применяться механизмы социального казначейства, поэтому в большинстве случаев дополнительных справок не потребуется.

После получения заявления уплаченный в 2025 году налог будет пересчитан по ставке 6%, и разницу Социальный фонд вернет гражданину единым платежом.

Под действие семейной выплаты подпадают родители, которые в 2025 году работали по трудовым или гражданско-правовым договорам как физлица, или несли службу, а также индивидуальные предприниматели, которые выплачивали налог на доходы физических лиц по общей системе налогообложения. Получить поддержку смогут также граждане РФ, постоянно проживающие в России, при условии, что дети также имеют гражданство РФ и живут на территории страны.

