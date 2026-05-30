Ранние арбузы часто перенасыщены нитратными удобрениями, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья Ольга Ямилова.
Это может вызвать симптомы отравления у человека, такие как тошнота, рвота, головокружение и цианоз (посинение кожи и слизистых). Особенно подвержены риску дети и пожилые люди. Чтобы снизить риск отравления, рекомендуется ограничить потребление ранних плодов и дождаться августа, когда арбузы созревают естественным путем.
Кроме того, поверхность арбуза может быть источником вирусного и бактериального загрязнения. Поэтому перед употреблением арбуз следует тщательно вымыть с мылом и щеткой под проточной водой. Пробовать арбуз на месте продажи категорически не рекомендуется.