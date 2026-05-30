В Сестрорецке заметили утку-мандаринку — это редкий для России вид.
На фото самец, который, по словам биолога Павла Глазкова, внешне напоминает одежды знатных китайских вельмож — мандаринов. В нашей стране мандаринка занесена в Красную книгу и обитает преимущественно на Дальнем Востоке.
Все чаще мандаринок видят и в Петербурге. Герой фотографий, кажется, выбрал себе невесту — местную крякву. Он отгонял от избранницы зеленоголовых селезней и ворон.
«Похоже, он настроен на серьезные отношения. Да и утка, видимо, не против. В мире известны случаи, когда у этих разных видов появлялось совместное потомство», — заключил биолог.