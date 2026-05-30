В Сестрорецке заметили краснокнижную утку-мандаринку

В Сестрорецке заметили утку-мандаринку — это редкий для России вид.

Фото: биолог Павел Глазков.

На фото самец, который, по словам биолога Павла Глазкова, внешне напоминает одежды знатных китайских вельмож — мандаринов. В нашей стране мандаринка занесена в Красную книгу и обитает преимущественно на Дальнем Востоке.

Все чаще мандаринок видят и в Петербурге. Герой фотографий, кажется, выбрал себе невесту — местную крякву. Он отгонял от избранницы зеленоголовых селезней и ворон.

«Похоже, он настроен на серьезные отношения. Да и утка, видимо, не против. В мире известны случаи, когда у этих разных видов появлялось совместное потомство», — заключил биолог.

С 1 июня Соцфонд России начнет принимать заявления на семейную выплату

Родители двух и более детей смогут оформить дополнительную поддержку через механизм ежегодной семейной выплаты. Заявление принимается с 1 июня до 1 октября 2026 года.

Фото: freepik.

Подать заявление можно на портале «Госуслуги» или в отделении Соцфонда. При назначении выплаты будут применяться механизмы социального казначейства, поэтому в большинстве случаев дополнительных справок не потребуется.

После получения заявления уплаченный в 2025 году налог будет пересчитан по ставке 6%, и разницу Социальный фонд вернет гражданину единым платежом.

Под действие семейной выплаты подпадают родители, которые в 2025 году работали по трудовым или гражданско-правовым договорам как физлица, или несли службу, а также индивидуальные предприниматели, которые выплачивали налог на доходы физических лиц по общей системе налогообложения. Получить поддержку смогут также граждане РФ, постоянно проживающие в России, при условии, что дети также имеют гражданство РФ и живут на территории страны.

