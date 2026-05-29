Местных жителей просят не отпускать питомцев на самовыгул.
В городе Всеволожске 1 июня специалисты проведут Отлов бродячих животных. При необходимости мероприятия пройдут и в близлежащих населенных пунктах. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.
«Отловленные животные подлежат стерилизации (кастрации), чипированию, вакцинации и возврату в прежнюю среду обитания. Дополнительную информацию по отлову можно получить в администрации Всеволожского муниципального района по телефону 8(813)7024-725 (доб.462) с 09:00 до 17:00 по рабочим дням», — уточнили в администрации.
