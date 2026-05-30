Министерство здравоохранения РФ утвердило новый список медицинских должностей, который вступит в силу с 1 сентября 2026 года. В перечень добавили 11 новых специальностей и исключили 16 существующих.

В список включили такие специальности, как врач по медицине здорового долголетия, врач физической и реабилитационной медицины, врач-медицинский микробиолог, медицинский логопед, медицинский психолог, нейропсихолог, специалист по физической реабилитации, специалист по эргореабилитации, нутрициолог, медсестра по медреабилитации и специалист по оказанию медицинской помощи обучающимся.

Из номенклатуры исключат следующие должности: врач-акушер-гинеколог цехового врачебного участка, диабетолог, миколог, лаборант, лабораторный миколог, протезист, городской педиатр, подростковый участковый психиатр, психиатр-нарколог участковый, сексолог, сурдолог-протезист, подростковый терапевт, зубной врач.

Исключение должностей врача-бактериолога, врача-вирусолога и паразитолога запланировано на 1 сентября 2028 года.

Для специалистов, которые уже работают по упраздняемым направлениям, предусмотрен переходный период. Они сохранят свои рабочие места и смогут пройти переквалификацию.