weather 6.9°
$ 71.02
82.64

Главная / Новости / Минздрав утвердил новый перечень медицинских должностей

Новости Социум

Минздрав утвердил новый перечень медицинских должностей

Министерство здравоохранения РФ утвердило новый список медицинских должностей, который вступит в силу с 1 сентября 2026 года. В перечень добавили 11 новых специальностей и исключили 16 существующих.

Минздрав утвердил новый перечень медицинских должностей - В перечень добавили 11 новых специальностей и исключили 16 существующих.
Фото: freepik

В список включили такие специальности, как врач по медицине здорового долголетия, врач физической и реабилитационной медицины, врач-медицинский микробиолог, медицинский логопед, медицинский психолог, нейропсихолог, специалист по физической реабилитации, специалист по эргореабилитации, нутрициолог, медсестра по медреабилитации и специалист по оказанию медицинской помощи обучающимся.

Из номенклатуры исключат следующие должности: врач-акушер-гинеколог цехового врачебного участка, диабетолог, миколог, лаборант, лабораторный миколог, протезист, городской педиатр, подростковый участковый психиатр, психиатр-нарколог участковый, сексолог, сурдолог-протезист, подростковый терапевт, зубной врач.

Исключение должностей врача-бактериолога, врача-вирусолога и паразитолога запланировано на 1 сентября 2028 года.

Вам будет интересно
В России приняты официальные рекомендации по здоровому образу жизни
В России утвердили методические рекомендации по здоровому образу жизни. Документ утвержден вице-премьером Татьяной Голиковой. Фото: magnific. Основные...
15.05.2026
430

Для специалистов, которые уже работают по упраздняемым направлениям, предусмотрен переходный период. Они сохранят свои рабочие места и смогут пройти переквалификацию.

Теги

минздрав здравоохранение врачи
Главное Истории Новости

Троица: история и традиции праздника

Праздник Святой Троицы - один из двенадцати главных православных праздников. В 2026 году его отмечают 31 мая. В честь важной даты раскрываем историю праздника и рассказываем о традициях, которые делают Троицу такой особенной.

Троица: история и традиции праздника - Праздник Святой Троицы - один из двенадцати главных православных праздников. В 2026 году его отмечаю
Фото: freepik

Что это за праздник?

Святая Троица, под которой подразумевают триединство Бога - это основное представление христианской религии о Боге. Оно означает, что Бог имеет три лица (или ипостаси):

- Бог Отец;
- Бог Сын (Иисус Христос);
- Бог Святой Дух.

Эти лица появляются в истории человечества последовательно - одно за другим. Сначала Отец сотворил небо и землю и всё, что на них. Затем Сын пришёл спасти грешное человечество. А на пятидесятый день после его физической смерти на землю сошёл Дух Святой.

Когда отмечают Троицу?

Праздник Святой Троицы, которую также называют днём сошествия Святого Духа, отмечают через 50 дней после Пасхи. Поэтому каждый год он выпадает на разные даты. В этом году православные встретят праздник Святой Троицы 31 мая.

История праздника

В этот праздник вспоминают одно из важнейших событий новозаветной истории - сошествие Святого Духа на апостолов.

В день Святой Троицы последователи Христа собрались на молитву. В это время над Сионской горницей, где находились апостолы, раздался шум. Помещение наполнилось огненными языками, которые не обжигали людей, а давали радость и умиротворение. Это был сам Святой Дух. Обратившись в огонь, он дал апостолам умение говорить на разных языках и наречиях, чтобы нести в народ слово Божье.

Тогда апостол Пётр обратился к людям с первой своей проповедью. Несколько тысяч человек уверовали и стали христианами. Поэтому день Святой Троицы называют ещё днем рождения Церкви. Сионская горница впоследствии стала первым христианским храмом.

Традиции и обычаи Троицы

Троица: история и традиции праздника - Праздник Святой Троицы - один из двенадцати главных православных праздников. В 2026 году его отмечаю
Фото: freepik

На Троицу храмы традиционно украшают ветвями берёз и травой. Верующие освящают веточки в церкви, после чего они считаются оберегом. Их хранят рядом с иконами. В день сошествия Святого духа проводится специальная праздничная служба. После литургии следует вечерня, сопровождающаяся тремя молитвами, в которых славится сошедший на землю Святой Дух. 

На Троицу принято устраивать застолье и приглашать на торжество родственников, друзей и близких.

Считается, что в этот день нельзя заниматься никаким физическим трудом, исключая лишь некоторую домашнюю работу, например, кормление скота. А вот чистить и убирать нельзя. Также в этот день нельзя стирать, копать землю, сажать растения, косить траву и рубить деревья.

Теги

праздник религия Троица церковь

Популярное

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине

12:06 25.05.2026

Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией
Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией

08:27 25.05.2026

Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе
Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе

13:41 26.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться