Праздник Святой Троицы - один из двенадцати главных православных праздников. В 2026 году его отмечают 31 мая. В честь важной даты раскрываем историю праздника и рассказываем о традициях, которые делают Троицу такой особенной.

Что это за праздник?

Святая Троица, под которой подразумевают триединство Бога - это основное представление христианской религии о Боге. Оно означает, что Бог имеет три лица (или ипостаси):

- Бог Отец;

- Бог Сын (Иисус Христос);

- Бог Святой Дух.

Эти лица появляются в истории человечества последовательно - одно за другим. Сначала Отец сотворил небо и землю и всё, что на них. Затем Сын пришёл спасти грешное человечество. А на пятидесятый день после его физической смерти на землю сошёл Дух Святой.

Когда отмечают Троицу?

Праздник Святой Троицы, которую также называют днём сошествия Святого Духа, отмечают через 50 дней после Пасхи. Поэтому каждый год он выпадает на разные даты. В этом году православные встретят праздник Святой Троицы 31 мая.