В Ленобласти 31 мая ожидается облачная погода с прояснениями.
Местами возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью в отдельных районах туман. Ветер будет слабым, переменных направлений. Температура воздуха ночью составит +4…+9°С, в восточных районах возможны заморозки на почве и в воздухе до -1°С. Днем температура поднимется до +13…+18°С. Атмосферное давление будет повышаться.
Праздник Святой Троицы - один из двенадцати главных православных праздников. В 2026 году его отмечают 31 мая. В честь важной даты раскрываем историю праздника и рассказываем о традициях, которые делают Троицу такой особенной.
Что это за праздник?
Святая Троица, под которой подразумевают триединство Бога - это основное представление христианской религии о Боге. Оно означает, что Бог имеет три лица (или ипостаси):
- Бог Отец; - Бог Сын (Иисус Христос); - Бог Святой Дух.
Эти лица появляются в истории человечества последовательно - одно за другим. Сначала Отец сотворил небо и землю и всё, что на них. Затем Сын пришёл спасти грешное человечество. А на пятидесятый день после его физической смерти на землю сошёл Дух Святой.
Когда отмечают Троицу?
Праздник Святой Троицы, которую также называют днём сошествия Святого Духа, отмечают через 50 дней после Пасхи. Поэтому каждый год он выпадает на разные даты. В этом году православные встретят праздник Святой Троицы 31 мая.
История праздника
В этот праздник вспоминают одно из важнейших событий новозаветной истории - сошествие Святого Духа на апостолов.
В день Святой Троицы последователи Христа собрались на молитву. В это время над Сионской горницей, где находились апостолы, раздался шум. Помещение наполнилось огненными языками, которые не обжигали людей, а давали радость и умиротворение. Это был сам Святой Дух. Обратившись в огонь, он дал апостолам умение говорить на разных языках и наречиях, чтобы нести в народ слово Божье.
Тогда апостол Пётр обратился к людям с первой своей проповедью. Несколько тысяч человек уверовали и стали христианами. Поэтому день Святой Троицы называют ещё днем рождения Церкви. Сионская горница впоследствии стала первым христианским храмом.
Традиции и обычаи Троицы
На Троицу храмы традиционно украшают ветвями берёз и травой. Верующие освящают веточки в церкви, после чего они считаются оберегом. Их хранят рядом с иконами. В день сошествия Святого духа проводится специальная праздничная служба. После литургии следует вечерня, сопровождающаяся тремя молитвами, в которых славится сошедший на землю Святой Дух.
На Троицу принято устраивать застолье и приглашать на торжество родственников, друзей и близких.
Считается, что в этот день нельзя заниматься никаким физическим трудом, исключая лишь некоторую домашнюю работу, например, кормление скота. А вот чистить и убирать нельзя. Также в этот день нельзя стирать, копать землю, сажать растения, косить траву и рубить деревья.