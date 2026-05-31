Главная / Новости / Россиянка страдала постоянной изжогой: врачам пришлось удалить 2/3 желудка

Новости Социум

Россиянка страдала постоянной изжогой: врачам пришлось удалить 2/3 желудка

Врачи удалили пациентке часть желудка из-за прогрессирующей язвы.

В Екатеринбурге местная жительница в течение долгого времени страдала от изжоги и чувства тяжести после еды, но вместо визита к гастроэнтерологу предпочитала купировать симптомы таблетками для пищеварения. Но в итоге привычный дискомфорт сменился острой болью в животе. Всему виной, как оказалось, была запущенная стадия язвы желудка, пишет «Доктор Питер».

Диагноз врачей после госпитализации пациентки был неутешительным. У женщины развилась прободная язва желудка, осложненная воспалением поджелудочной железы и разлитым перитонитом — состоянием, представляющим смертельную угрозу. Женщина требовалась срочная операция. В ходе хирургического вмешательства хирургам пришлось удалить две трети желудка пациентке, а также провести санацию и дренирование брюшной полости, рассказали в региональном Минздраве.

Благодаря профессионализму врачей пациентка была спасена. Спустя 12 дней после операции ее выписали из стационара. Сейчас жизни женщины ничто не угрожает. Теперь пациентке предстоит кардинально пересмотреть образ жизни и придерживаться строгой диеты всю оставшуюся жизнь.

Новости Экономика

В России ожидают снижение цен на 30-50% на целый ряд продуктов

Эксперт Лебедев предрек существенное снижение цен на некоторые продукты питания в ближайшем будущем. 

Ряд категорий продуктов питания может подешеветь на 30–50% в ближайшее время, заявил агентству «Прайм» профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Константин Лебедев.

«Ожидаемое снижение цен на 30–50% по ряду категорий — это не сиюминутная удача, а зримый признак здоровой и конкурентоспособной экономики, которая все успешнее интегрируется в мировые бизнес-процессы на правах сильного и независимого игрока», — уверен эксперт.

Поспособствуют снижению цен несколько факторов, в том числе изменение потребительской модели россиян. По мнению эксперта, граждане используют более рациональный подход при тратах. Это вынуждает торговые сети активнее конкурировать за клиентов, снижая цены. Среди других факторов — укрепление рубля и ускоренное развитие агро-промышленного комплекса в Росси.

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией
Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе
