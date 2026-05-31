Врачи удалили пациентке часть желудка из-за прогрессирующей язвы.

В Екатеринбурге местная жительница в течение долгого времени страдала от изжоги и чувства тяжести после еды, но вместо визита к гастроэнтерологу предпочитала купировать симптомы таблетками для пищеварения. Но в итоге привычный дискомфорт сменился острой болью в животе. Всему виной, как оказалось, была запущенная стадия язвы желудка, пишет «Доктор Питер».

Диагноз врачей после госпитализации пациентки был неутешительным. У женщины развилась прободная язва желудка, осложненная воспалением поджелудочной железы и разлитым перитонитом — состоянием, представляющим смертельную угрозу. Женщина требовалась срочная операция. В ходе хирургического вмешательства хирургам пришлось удалить две трети желудка пациентке, а также провести санацию и дренирование брюшной полости, рассказали в региональном Минздраве.

Благодаря профессионализму врачей пациентка была спасена. Спустя 12 дней после операции ее выписали из стационара. Сейчас жизни женщины ничто не угрожает. Теперь пациентке предстоит кардинально пересмотреть образ жизни и придерживаться строгой диеты всю оставшуюся жизнь.

