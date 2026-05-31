Новости Экономика

В Госдуме допустили снижение ключевой ставки в июне

Депутат Аксаков не исключил снижение ставки еще на один процент.

Банк России на следующем заседании 19 июня может снизить ключевую ставку на один процент до — 13,5%. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Полагаю, что на ближайшем заседании, оно состоится в 20-х числах июня, ключевая ставка будет снижена на 1 п.п», — допустил парламентарий.

Новости Социум

Россиянка страдала постоянной изжогой: врачам пришлось удалить 2/3 желудка

Врачи удалили пациентке часть желудка из-за прогрессирующей язвы.

В Екатеринбурге местная жительница в течение долгого времени страдала от изжоги и чувства тяжести после еды, но вместо визита к гастроэнтерологу предпочитала купировать симптомы таблетками для пищеварения. Но в итоге привычный дискомфорт сменился острой болью в животе. Всему виной, как оказалось, была запущенная стадия язвы желудка, пишет «Доктор Питер».

Диагноз врачей после госпитализации пациентки был неутешительным. У женщины развилась прободная язва желудка, осложненная воспалением поджелудочной железы и разлитым перитонитом — состоянием, представляющим смертельную угрозу. Женщина требовалась срочная операция. В ходе хирургического вмешательства хирургам пришлось удалить две трети желудка пациентке, а также провести санацию и дренирование брюшной полости, рассказали в региональном Минздраве.

Благодаря профессионализму врачей пациентка была спасена. Спустя 12 дней после операции ее выписали из стационара. Сейчас жизни женщины ничто не угрожает. Теперь пациентке предстоит кардинально пересмотреть образ жизни и придерживаться строгой диеты всю оставшуюся жизнь.

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе
