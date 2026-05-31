weather 14.6°
$ 71.02
82.64

Главная / Новости / В Ленобласти ликвидировали 16 пожаров за сутки

Новости Происшествия

В Ленобласти ликвидировали 16 пожаров за сутки

Также спасатели выезжали на два вызова о ДТП.

В Ленобласти ликвидировали 16 пожаров за сутки - Также спасатели выезжали на два вызова о ДТП.
Фото: МЧС Ленинградской области

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Ленинградской области выполнили 18 выездов, ликвидировав 16 возгораний и последствия двух серьезных аварий, унесших жизни 4 человек. Об этом 31 мая сообщили в региональном управлении МЧС.

В общей сложности для ликвидации последствий ЧП было направлено 120 специалистов и 31 единица спецтехники.

В МЧС призывают жителей региона строго соблюдать меры безопасности: отказаться от использования открытого огня на придомовых территориях и соблюдать скоростной режим на дорогах.

Вам будет интересно
Полиция проводит проверку по факту смертельной аварии на трассе «Скандинавия»
В результате аварии погибли три человека. В Ленинградской области устанавливают обстоятельства смертельной аварии на трассе Скандинавия. Об этом сообщ...
31.05.2026
262

Теги

пожары мчс
Новости Происшествия

Число погибших в аварии на "Скандинавии" составило 4 человека

Среди погибших есть ребенок.

Количество погибших в результате аварии на трассе «Скандинавия», случившейся 30 мая, составило четыре человека, в том числе ребенок. 

Как передает МВД по Петербургу и Ленобласти, по факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. 

По имеющейся информации, в результате опрокидывания автомобиля Lada Largus погибли водитель и его пассажирки две пассажирки. 11-летнего мальчика с места ЧП госпитализировали в больницу, но спасти его не удалось. 

Правоохранительные органы выясняют другие обстоятельства трагедии.

Вам будет интересно
В Ленобласти ликвидировали 16 пожаров за сутки
Также спасатели выезжали на два вызова о ДТП. Фото: МЧС Ленинградской области За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Ленинградской обла...
31.05.2026
99

Фото: сосцети

Теги

авария на скандинавии ДТП

Популярное

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине

12:06 25.05.2026

Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией
Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией

08:27 25.05.2026

Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе
Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе

13:41 26.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться