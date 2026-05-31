Также спасатели выезжали на два вызова о ДТП.

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Ленинградской области выполнили 18 выездов, ликвидировав 16 возгораний и последствия двух серьезных аварий, унесших жизни 4 человек. Об этом 31 мая сообщили в региональном управлении МЧС.

В общей сложности для ликвидации последствий ЧП было направлено 120 специалистов и 31 единица спецтехники.

В МЧС призывают жителей региона строго соблюдать меры безопасности: отказаться от использования открытого огня на придомовых территориях и соблюдать скоростной режим на дорогах.