В Ленобласти подсчитали число обитающих в лесах лосей, глухарей, медведей и кабанов

Для этого инспекторам пришлось преодолеть почти 2 тысячи маршрутов протяженностью свыше 17,6 тысячи километров.

В лесах Ленинградской области обитают 26 тысяч лосей, 7 тысяч глухарей, свыше 3 тысяч медведей и почти полторы тысячи кабанов. Об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко по итогам мониторинга специалистов Комитета по животному миру. 

«Чтобы подсчитать все лапы, усы и хвосты, наши инспекторы прошли почти 2 тысячи маршрутов протяжённостью более 17,6 тысячи километров. Комитет по животному миру вёл учет по копытным, пушным, хищным животным, а также по водоплавающей и боровой дичи», — поделился глава региона.

Губернатор Ленобласти призвал гостей и жителей региона избегать встреч с дикими животными. Если же контакта избежать не удалось, нельзя подходить к лесным обитателям и тем более пытаться их трогать. Это может быть опасно.

Иномарка врезалась в столб в Кировском районе: пострадали три человека

Полиция проводит проверку по факту автомобильной аварии в Павлово.

В Кировском районе Ленинградской области 31 мая произошла авария с тремя пострадавшими. Об этом сообщает ГКУ «Леноблпожспас».

По имеющейся информации, водитель «Шевроле», следуя по Ленинградскому шоссе в Павлово, потерял управление и съехал на обочину, где врезался в столб. Затем иномарка завалилась на бок. В результате ДТП пострадали три человека. Они находятся в больнице.

