В лесах Ленинградской области обитают 26 тысяч лосей, 7 тысяч глухарей, свыше 3 тысяч медведей и почти полторы тысячи кабанов. Об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко по итогам мониторинга специалистов Комитета по животному миру.

«Чтобы подсчитать все лапы, усы и хвосты, наши инспекторы прошли почти 2 тысячи маршрутов протяжённостью более 17,6 тысячи километров. Комитет по животному миру вёл учет по копытным, пушным, хищным животным, а также по водоплавающей и боровой дичи», — поделился глава региона.

Губернатор Ленобласти призвал гостей и жителей региона избегать встреч с дикими животными. Если же контакта избежать не удалось, нельзя подходить к лесным обитателям и тем более пытаться их трогать. Это может быть опасно.