weather 14.6°
$ 71.02
82.64

Главная / Новости / Число погибших в аварии на "Скандинавии" составило 4 человека

Новости Происшествия

Число погибших в аварии на "Скандинавии" составило 4 человека

Среди погибших есть ребенок.

Количество погибших в результате аварии на трассе «Скандинавия», случившейся 30 мая, составило четыре человека, в том числе ребенок. 

Как передает МВД по Петербургу и Ленобласти, по факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. 

По имеющейся информации, в результате опрокидывания автомобиля Lada Largus погибли водитель и его пассажирки две пассажирки. 11-летнего мальчика с места ЧП госпитализировали в больницу, но спасти его не удалось. 

Правоохранительные органы выясняют другие обстоятельства трагедии.

Вам будет интересно
В Ленобласти ликвидировали 16 пожаров за сутки
Также спасатели выезжали на два вызова о ДТП. Фото: МЧС Ленинградской области За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Ленинградской обла...
31.05.2026
99

Фото: сосцети

Теги

авария на скандинавии ДТП
Новости Происшествия

Иномарка врезалась в столб в Кировском районе: пострадали три человека

Полиция проводит проверку по факту автомобильной аварии в Павлово.

В Кировском районе Ленинградской области 31 мая произошла авария с тремя пострадавшими. Об этом сообщает ГКУ «Леноблпожспас».

По имеющейся информации, водитель «Шевроле», следуя по Ленинградскому шоссе в Павлово, потерял управление и съехал на обочину, где врезался в столб. Затем иномарка завалилась на бок. В результате ДТП пострадали три человека. Они находятся в больнице.

Вам будет интересно
Число погибших в аварии на "Скандинавии" составило 4 человека
Среди погибших есть ребенок. Количество погибших в результате аварии на трассе Скандинавия, случившейся 30 мая, составило четыре человека, в том чис...
31.05.2026
124

Теги

Кировский район авария

Популярное

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине

12:06 25.05.2026

Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией
Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией

08:27 25.05.2026

Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе
Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе

13:41 26.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться