Среди погибших есть ребенок.

Количество погибших в результате аварии на трассе «Скандинавия», случившейся 30 мая, составило четыре человека, в том числе ребенок.

Как передает МВД по Петербургу и Ленобласти, по факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

По имеющейся информации, в результате опрокидывания автомобиля Lada Largus погибли водитель и его пассажирки две пассажирки. 11-летнего мальчика с места ЧП госпитализировали в больницу, но спасти его не удалось.

Правоохранительные органы выясняют другие обстоятельства трагедии.

