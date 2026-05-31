Среди погибших есть ребенок.
Количество погибших в результате аварии на трассе «Скандинавия», случившейся 30 мая, составило четыре человека, в том числе ребенок.
Как передает МВД по Петербургу и Ленобласти, по факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
По имеющейся информации, в результате опрокидывания автомобиля Lada Largus погибли водитель и его пассажирки две пассажирки. 11-летнего мальчика с места ЧП госпитализировали в больницу, но спасти его не удалось.
Правоохранительные органы выясняют другие обстоятельства трагедии.
