Пенсионер из поселка Синявино Кировского района передал телефонным мошенникам 5 миллионов 760 тысяч рублей и ювелирные изделия.
По данным полиции, 83-летнему мужчине звонили с 22 по 28 мая. Неизвестные представлялись сотрудниками разных организаций и убедили пенсионера передать сбережения и ценности курьеру.
За неделю мужчина четыре раза встречался с незнакомцами у своего дома в поселке Синявино. Каждый раз он передавал им деньги или имущество. По факту мошенничества завели уголовное дело.
По горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого курьера. Им оказался 48-летний житель Санкт-Петербурга.