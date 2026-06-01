Путешествие вдвоем в Санкт-Петербург летом 2026 года обойдется в среднем от 40 до 60 тысяч рублей, сообщает «АБН24».

Такую сумму придется заплатить за 4-5 ночей в городе без учета стоимости перелета. За год отдых в Санкт-Петербурге подорожал примерно на 5000 рублей.

По оценкам Ассоциации туроператоров России, среднее повышение стоимости отдыха по стране составило 4-6 %. Это примерно в два раза ниже показателей 2025 года. Эксперты также отметили, что россияне все чаще выбирают для поездок по стране автомобиль.