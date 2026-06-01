Банки могут проверять переводы физических лиц через фразовые фильтры, если у клиента нет статуса предпринимателя или самозанятого. Об этом рассказал адвокат Московской городской коллегии адвокатов, кандидат юридических наук Александр Барканов.

По его словам, кредитные организации используют такие фильтры для оценки рисков и поиска признаков коммерческой деятельности по счетам обычных граждан.

«Сам по себе заем и возврат долга, соответственно обозначенные плательщиком в пояснениях к переводу, – не крамола, но, если такие переводы неоднократны и носят регулярный характер, суммы превышают установленный договором лимит в десять тысяч рублей, для которого письменного договора займа не требуется, это может вызвать небезосновательное подозрение банка, блокировку либо приостановку операции», – пояснил Барканов.

Адвокат отметил, что ИИ-алгоритмы работают по шаблонам и не всегда оценивают экономическую природу каждого отдельного перевода. Под внимание банка может попасть транзакция с комментариями вроде «оплата за материалы», «оплата за услуги», «аванс» или «возврат долга».

«Фразы «аренда», «за квартиру» и т. п. могут послужить основанием для привлечения внимания налоговых органов с целью установления факта неуплаты лицом налога за сдачу в аренду жилья или иного имущества, но для начала операции по счету в этом случае могут быть приостановлены банком», – заявил Барканов.

Формулировка «подарок» тоже не всегда безопасна. По словам эксперта, банк может насторожиться, если сумма такого перевода слишком крупная, деньги поступают от множества отправителей или быстро уходят дальше другим получателям.

«Полный отказ от использования при переводе каких бы то ни было комментариев – это тоже своего рода иллюзия, что блокировки не последует. Это в полной степени не избавляет от проверки оснований поступающих денег, особенно если суммы подозрительно крупные, не задерживаясь на счете, распыляются другим получателям и т. д., однако если подписи к переводам различные, суммы разные, само по себе это не должно вызывать подозрений», – подчеркнул адвокат.

Особую зону риска составляют комментарии с прямым указанием на возможный преступный характер операции, например, «взятка» или «дроп», а также слова, связанные с нелегальной деятельностью и повышенными финансовыми рисками, включая «финансовая пирамида» и «крипта».

