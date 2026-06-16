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Новости Социум

В 65 регионах России нашли нарушения в тарифах за тепло и воду

ФАС выдала предписания устранить нарушения до 1 января следующего года.

В 65 регионах России нашли нарушения в тарифах за тепло и воду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе Федеральной антимонопольной службы.

«В 65 субъектах РФ выявлено 801 тарифное решение, которое принято с нарушениями в части передачи госимущества для регулируемых видов деятельности и без проведения торгов», — говорится в сообщении.

Как показала проверка, компании, которым перешло госимущество, не направляли средства на развитие коммунальной инфраструктуры. Это могло привести к износу оборудования и снижению качества предоставляемых населению услуг.

Более того, ведомство выявило 4 миллиарда рублей, необоснованно включенных в тарифы. Эти средства поручено перенаправить на инвестиции для модернизации объектов ЖКХ.

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Теги

фас коммунальные платежи Россия тарифы жкх
Новости Социум

Авиабомбу времен войны обезвредили во Всеволожском районе

Экстренные службы вывезли снаряд на специальный полигон, где провели его детонацию.

Авиабомбу времен войны обезвредили во Всеволожском районе - Экстренные службы вывезли снаряд на специальный полигон, где провели его детонацию.
Фото: МЧС России

Во Всеволожском районе уничтожили авиационную бомбу массой 250 килограммов. Опасная находка пролежала в земле со времен Великой Отечественной войны. Об этом 16 июня рассказали в МЧС по Ленинградской области.

Обнаруженный снаряд вывезли на специальный полигон, где затем его уничтожили. 

«МЧС России предупреждает: при обнаружении предмета, похожего на боеприпас, не приближайтесь к нему, не трогайте и не пытайтесь самостоятельно переместить. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о находке по номеру  112», — добавили в ведомстве.

Авиабомбу времен войны обезвредили во Всеволожском районе - Экстренные службы вывезли снаряд на специальный полигон, где провели его детонацию.
Фото: МЧС России

Теги

Великая Отечественная Война снаряд Всеволожский район

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