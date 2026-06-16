ФАС выдала предписания устранить нарушения до 1 января следующего года.
В 65 регионах России нашли нарушения в тарифах за тепло и воду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе Федеральной антимонопольной службы.
Как показала проверка, компании, которым перешло госимущество, не направляли средства на развитие коммунальной инфраструктуры. Это могло привести к износу оборудования и снижению качества предоставляемых населению услуг.
Более того, ведомство выявило 4 миллиарда рублей, необоснованно включенных в тарифы. Эти средства поручено перенаправить на инвестиции для модернизации объектов ЖКХ.