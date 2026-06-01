Ленобласть заняла 14 место в рейтинге регионов России по благосостоянию семей

Фото: lenobl.ru

Ленинградская область заняла 14-е место в рейтинге регионов России по уровню благосостояния семей в 2025 году. Рейтинг подготовлен РИА «Новости».  При расчете учитывали потенциально возможный остаток денег после минимальных расходов для семьи с одним ребенком или двумя детьми, где оба родителя работают.

В среднем по России после самых необходимых трат у семьи остается 51,5 тысячи рублей. При этом эксперты отмечают, что реальные минимальные расходы часто выше прожиточного минимума, поэтому такой остаток является максимально возможным и не всегда достижимым.

Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ. Там у семьи с 2 детьми после потенциальных расходов остается 141 тысяча рублей в месяц.

В топ-5 также вошли Ханты-Мансийский автономный округ со 102 тысячами рублей, Магаданская область с 94 тысячами рублей, Сахалинская область с 87 тысячами рублей и Москва с 84 тысячами рублей.

Ленинградская область за год поднялась на пять позиций и заняла 14-е место. В регионе у семьи с двумя детьми и работающими родителями с медианной зарплатой после минимальных трат может остаться 56 576 рублей. Если в семье один ребенок, потенциальный остаток составит 76 387 рублей.

Последние места рейтинга заняли Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария и Дагестан. В этих регионах у семьи с двумя детьми после минимальных расходов потенциально ничего не остается, а денежный остаток уходит в отрицательное значение.

Новости Социум

Школьники из Ленобласти побывали на экскурсии в Совете Федерации

Делегацию школьников из Ленинградской области приняли в Совете Федерации в Международный день защиты детей. Об этом сообщил сенатор РФ от региона Сергей Перминов.

В состав делегации вошли дети участников СВО, победители олимпиад, дети-сироты и ребята с особенностями здоровья.  Поездка состоялась при поддержке Российского детского фонда.

Отдельную благодарность сенатор выразил руководителю регионального отделения фонда Наталье Меркуловой за помощь в организации мероприятия.

«В День Защиты Детей по многолетней традиции принимаем в сенате делегацию юных земляков из Ленинградской области. Для них были организованы экскурсия в Совете Федерации, знакомящая с работой палаты регионов, и вручение памятных подарков. В делегацию вошли дети героев-участников СВО, победители олимпиад, дети-сироты и ребята с особенностями здоровья. От души поддерживаем инициативу Российского Детского Фонда. И отдельное спасибо главе его реготделения Наталье Меркуловой!», – рассказал Сергей Перминов.

Фото: Сергей Перминов

Пассажир русским матом посадил самолет в США
ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь Сафонов вошел в историю
Россиянка страдала постоянной изжогой: врачам пришлось удалить 2/3 желудка
