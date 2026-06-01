Житель Гатчинского округа ударил топором брата по голове из-за ссоры с другими людьми

Житель Гатчинского округа ударил топором брата по голове из-за ссоры с другими людьми

Нетрезвый 48-летний мужчина несколько раз ударил топором по голове своего брата и повредил дверь супермаркета на улице Строителей в поселке Сиверский Гатчинского округа. Очевидцы вызвали полицию.

По предварительным данным, у мужчины в состоянии алкогольного опьянения возник конфликт с сотрудниками магазина. Во время ссоры он несколько раз ударил топором по двери запасного выхода супермаркета.

Также злоумышленник несколько раз ударил топором по голове своего 38-летнего брата. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. С места происшествия изъяли топор. Решается вопрос об уголовном деле.

Лифт привез тело мужчины в крови в Ленсоветовском
Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в лифте многоэтажного дома в поселке Ленсоветовский ночью 8 марта. Очевидцы рассказали, что...
Система поддержки участников СВО в Ленобласти получила высокую оценку на федеральном уровне

Ленинградская область представила региональный опыт поддержки ветеранов СВО на заседании комиссии Госсовета по поддержке участников боевых действий. Губернатор Александр Дрозденко рассказал о мерах помощи бойцам после возвращения к мирной жизни. В обсуждении также участвовали Алексей Дюмин и Анна Цивилева.

Особое внимание глава региона уделил ветеранам, которые хотят открыть собственное дело. В Ленинградской области для них действует программа «Бизнес Героев 47». Участников обучают основам предпринимательства, помогают запускать проекты и сопровождают на первых этапах работы.

Кроме того, ветераны могут получить льготный заем под 1 % годовых и гранты на развитие бизнеса на сумму от 750 тысяч до 3 миллионов рублей. Как отметил Александр Дрозденко, это одни из самых выгодных условий в стране для участников СВО.

Представленные практики получили высокую оценку. Комиссия рекомендовала другим регионам изучить и использовать опыт Ленинградской области.

Также губернатор предложил новые меры поддержки: преференции при госзакупках, помощь с жильем, выделение земли для бизнеса и дополнительные субсидии работодателям, которые трудоустраивают ветеранов с инвалидностью.

«Наши предложения услышаны. Мы уже помогаем, но планируем делать еще больше», – сказал Александр Дрозденко

Ленобласть заняла 14 место в рейтинге регионов России по благосостоянию семей
Фото: lenobl.ru Ленинградская область заняла 14-е место в рейтинге регионов России по уровню благосостояния семей в 2025 году. Рейтинг подготовлен РИА...
Пассажир русским матом посадил самолет в США

ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь Сафонов вошел в историю
06:41 01.06.2026

Россиянка страдала постоянной изжогой: врачам пришлось удалить 2/3 желудка

