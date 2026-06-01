Нетрезвый 48-летний мужчина несколько раз ударил топором по голове своего брата и повредил дверь супермаркета на улице Строителей в поселке Сиверский Гатчинского округа. Очевидцы вызвали полицию.

По предварительным данным, у мужчины в состоянии алкогольного опьянения возник конфликт с сотрудниками магазина. Во время ссоры он несколько раз ударил топором по двери запасного выхода супермаркета.

Также злоумышленник несколько раз ударил топором по голове своего 38-летнего брата. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. С места происшествия изъяли топор. Решается вопрос об уголовном деле.