Ленинградская область представила региональный опыт поддержки ветеранов СВО на заседании комиссии Госсовета по поддержке участников боевых действий. Губернатор Александр Дрозденко рассказал о мерах помощи бойцам после возвращения к мирной жизни. В обсуждении также участвовали Алексей Дюмин и Анна Цивилева.

Особое внимание глава региона уделил ветеранам, которые хотят открыть собственное дело. В Ленинградской области для них действует программа «Бизнес Героев 47». Участников обучают основам предпринимательства, помогают запускать проекты и сопровождают на первых этапах работы.

Кроме того, ветераны могут получить льготный заем под 1 % годовых и гранты на развитие бизнеса на сумму от 750 тысяч до 3 миллионов рублей. Как отметил Александр Дрозденко, это одни из самых выгодных условий в стране для участников СВО.

Представленные практики получили высокую оценку. Комиссия рекомендовала другим регионам изучить и использовать опыт Ленинградской области.

Также губернатор предложил новые меры поддержки: преференции при госзакупках, помощь с жильем, выделение земли для бизнеса и дополнительные субсидии работодателям, которые трудоустраивают ветеранов с инвалидностью.

«Наши предложения услышаны. Мы уже помогаем, но планируем делать еще больше», – сказал Александр Дрозденко