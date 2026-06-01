Система поддержки участников СВО в Ленобласти получила высокую оценку на федеральном уровне

Ленинградская область представила региональный опыт поддержки ветеранов СВО на заседании комиссии Госсовета по поддержке участников боевых действий. Губернатор Александр Дрозденко рассказал о мерах помощи бойцам после возвращения к мирной жизни. В обсуждении также участвовали Алексей Дюмин и Анна Цивилева.

Особое внимание глава региона уделил ветеранам, которые хотят открыть собственное дело. В Ленинградской области для них действует программа «Бизнес Героев 47». Участников обучают основам предпринимательства, помогают запускать проекты и сопровождают на первых этапах работы.

Кроме того, ветераны могут получить льготный заем под 1 % годовых и гранты на развитие бизнеса на сумму от 750 тысяч до 3 миллионов рублей. Как отметил Александр Дрозденко, это одни из самых выгодных условий в стране для участников СВО.

Представленные практики получили высокую оценку. Комиссия рекомендовала другим регионам изучить и использовать опыт Ленинградской области.

Также губернатор предложил новые меры поддержки: преференции при госзакупках, помощь с жильем, выделение земли для бизнеса и дополнительные субсидии работодателям, которые трудоустраивают ветеранов с инвалидностью.

«Наши предложения услышаны. Мы уже помогаем, но планируем делать еще больше», – сказал Александр Дрозденко

Школьники из Ленобласти побывали на экскурсии в Совете Федерации

Делегацию школьников из Ленинградской области приняли в Совете Федерации в Международный день защиты детей. Об этом сообщил сенатор РФ от региона Сергей Перминов.

В состав делегации вошли дети участников СВО, победители олимпиад, дети-сироты и ребята с особенностями здоровья.  Поездка состоялась при поддержке Российского детского фонда.

Отдельную благодарность сенатор выразил руководителю регионального отделения фонда Наталье Меркуловой за помощь в организации мероприятия.

«В День Защиты Детей по многолетней традиции принимаем в сенате делегацию юных земляков из Ленинградской области. Для них были организованы экскурсия в Совете Федерации, знакомящая с работой палаты регионов, и вручение памятных подарков. В делегацию вошли дети героев-участников СВО, победители олимпиад, дети-сироты и ребята с особенностями здоровья. От души поддерживаем инициативу Российского Детского Фонда. И отдельное спасибо главе его реготделения Наталье Меркуловой!», – рассказал Сергей Перминов.

