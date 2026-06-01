weather 14.2°
$ 71.55
86.25

Главная / Новости / Спасатели Ленобласти 25 раз выезжали на ЧП за неделю

Новости Происшествия

Спасатели Ленобласти 25 раз выезжали на ЧП за неделю

Аварийно-спасательная служба поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых она активно принимала участие. 

С 25 мая по 31 мая Аварийно-спасательная служба Ленинградской области привлекалась 25 раз для разрешения экстренных ситуаций:

— к аварийно-спасательным работам при ДТП - 1 раз;
— к поисково-спасательным работам в лесах – 6 раз (спасено 2 человека);
— к поисково-спасательным работам на водных объектах – 2 раза (пострадало 4 человека, погиб 1 человек);
— Мониторинг населенных пунктов – 4 раза.

Хотите узнать самую актуальную и оперативную информацию о работе Аварийно-спасательной службы Ленинградской области и получить достоверные сведения о чрезвычайных происшествиях на территории области, в ликвидации которых принимают участие сотрудники службы, подпишитесь на группу Спасателей 47-го региона в социальной сети ВК.

Вам будет интересно
Взрывные работы пройдут в Выборгском районе с 1 по 5 июня
Плановые массовые взрывы будут проводить ежедневно с 10:00 до 17:00 в нескольких карьерах Выборгского района Ленобласти с 1 по 5 июня. В Селезневском...
01.06.2026
127

Теги

Спасатели Ленобласти чп
Новости Происшествия

В Ленобласти накрыли подпольный цех по производству контрафактного алкоголя

Организовали незаконное производство трое мужчин. Один из них является гражданином иностранного государства. 

Сотрудники МВД и ФСБ ликвидировали подпольный цех в Ломоносовском районе Ленинградской области, где производили контрафактный алкоголь под видом известных брендов.

Нелегальное предприятие было обнаружено в деревне Пески. Организаторами производства оказались двое местных жителей 40 и 50 лет и их 43-летний сообщник из ближнего зарубежья. В ходе обысков правоохранители изъяли 10 тонн спирта и более 20 тысяч литров готового алкоголя, который реализовывался с поддельными этикетками без соответствующих акцизных марок.

В качестве склада использовался грузовой терминал в поселке Шушары. В прицепе фуры, обнаруженной на Поселковой улице, оперативники нашли еще 26 еврокубов сырья для производства фальсификата. Общий объем изъятого из нелегального оборота сырья достиг 30 тонн, а готовой продукции — свыше 20 тысяч литров.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о производстве алкогольной продукции без  лицензии в особо крупном размере. 

Видео: МВД по СПб и ЛО

Вам будет интересно
Житель Гатчинского округа ударил топором брата по голове из-за ссоры с другими людьми
Нетрезвый 48-летний мужчина несколько раз ударил топором по голове своего брата и повредил дверь супермаркета на улице Строителей в поселке Сиверский...
01.06.2026
138

Теги

контрафактный алкоголь Ломоносовский район ФСБ России

Популярное

Пассажир русским матом посадил самолет в США
Пассажир русским матом посадил самолет в США

12:01 01.06.2026

Власти Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией уже в 2026 году
Власти Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией уже в 2026 году

09:49 01.06.2026

ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь Сафонов вошел в историю
ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь Сафонов вошел в историю

06:41 01.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться