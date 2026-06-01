Аварийно-спасательная служба поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых она активно принимала участие.

С 25 мая по 31 мая Аварийно-спасательная служба Ленинградской области привлекалась 25 раз для разрешения экстренных ситуаций:

— к аварийно-спасательным работам при ДТП - 1 раз;

— к поисково-спасательным работам в лесах – 6 раз (спасено 2 человека);

— к поисково-спасательным работам на водных объектах – 2 раза (пострадало 4 человека, погиб 1 человек);

— Мониторинг населенных пунктов – 4 раза.

