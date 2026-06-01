Взрывные работы пройдут в Выборгском районе с 1 по 5 июня

Взрывные работы пройдут в Выборгском районе с 1 по 5 июня

Плановые массовые взрывы будут проводить ежедневно с 10:00 до 17:00 в нескольких карьерах Выборгского района Ленобласти с 1 по 5 июня.

В Селезневском поселении взрывные работы запланированы на 1 июня. Там они пройдут с 10:00 до 19:00. Отдельный график установлен для карьера «Эркиля» недалеко от Выборга. Там взрывы проведут 3 июня с 09:00 до 18:00.

На время работ въезд и нахождение людей на промышленных площадках и в радиусе 700 метров от них запрещены.

Взрывные работы на карьерах проводят регулярно. Это часть технологического процесса: с помощью направленных взрывов горную породу отделяют от массива, после чего ее дробят и сортируют на щебень.

В карьерах Каменногорского и Селезневского поселений, а также в карьере «Эркиля» добывают строительный камень, в основном гранит, гранито-гнейсы и габбро-нориты.

Из этой породы производят щебень разных фракций, блочный камень, бордюры, ступени и гранитную крошку. Такая продукция используется при строительстве дорог, жилых комплексов и инфраструктурных объектов в Ленобласти и на Северо-Западе.

Предприятия АО «Каменногорское карьероуправление», АО «Каменногорский комбинат нерудных материалов» и ООО «Выборгское карьероуправление» входят в число лидеров рынка нерудных материалов и обеспечивают рабочими местами тысячи человек.

В Ленобласти перенесли проверку систем оповещения

Старт проверки намечен на 16:00, 1 июня.

В Ленинградской области проверка систем оповещения 1 июня пройдет с 16 до 17 часов. О переносе предупреждает Комитет правопорядка и безопасности региона.


« Уважаемые жители и гости Ленинградской области! Корректировка по времени: проверку системы оповещения перенесли на 16.00», — указано в сообщении.

Ранее соответствующие мероприятия были запланированы на период с 13 до 14 часов.

Пассажир русским матом посадил самолет в США
