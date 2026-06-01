Глава региона поручил помочь военнослужащему в получении памятного знака.

Во время прямой линии 1 июня к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко обратился ветеран боевых действий, принимавший участие в СВО. Мужчина попросил главу региона оказать помощь в получении почетного памятного знака «За содействие в специальной военной операции от благодарных ленинградцев».

Александр Дрозденко заявил, что ветерану обязательно помогут решить этот вопрос. Глава области сообщил, что ответственные свяжутся с заявителем уже на следующий день для уточнения необходимых деталей.

«Обязательно вам окажем помощь и поддержку», — добавил губернатор.