Главная / Новости / Дом в Волхове подключат к горячей воде по новой региональной программе

Новости Социум

Дом в Волхове подключат к горячей воде по новой региональной программе

Такое поручение дал губернатор Ленинградской области.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе прямой линии 1 июня поручил решить вопрос с горячим водоснабжением в доме №9 на Воронежской улице в Волхове. 

С проблемой отсутствия горячей воды в жилом доме 1989 года постройки к главе региона обратилась местная жительница. Она рассказала, что многоквартирное здание имеет инженерные коммуникации, но  горячей воды у жильцов до сих пор нет.

В администрации Волховского района подтвердили техническую возможность подключения здания, так как в нем предусмотрена необходимая двухтрубная система. Александр Дрозденко отметил, что дом по данному адресу был включен в экспериментальную программу по переводу жилого фонда на полноценное горячее водоснабжение. Реализация проекта по подключению дома запланирована на 2026–2027 годы.

Губернатор поручил профильным ведомствам связаться с заявительницей и предоставить детальную информацию о графике выполнения работ.

Новости Происшествия

Спасатели Ленобласти 25 раз выезжали на ЧП за неделю

Аварийно-спасательная служба поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых она активно принимала участие. 

С 25 мая по 31 мая Аварийно-спасательная служба Ленинградской области привлекалась 25 раз для разрешения экстренных ситуаций:

— к аварийно-спасательным работам при ДТП - 1 раз;
— к поисково-спасательным работам в лесах – 6 раз (спасено 2 человека);
— к поисково-спасательным работам на водных объектах – 2 раза (пострадало 4 человека, погиб 1 человек);
— Мониторинг населенных пунктов – 4 раза.

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области

Пассажир русским матом посадил самолет в США
Власти Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией уже в 2026 году
ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь Сафонов вошел в историю
