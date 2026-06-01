Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе прямой линии 1 июня поручил решить вопрос с горячим водоснабжением в доме №9 на Воронежской улице в Волхове.

С проблемой отсутствия горячей воды в жилом доме 1989 года постройки к главе региона обратилась местная жительница. Она рассказала, что многоквартирное здание имеет инженерные коммуникации, но горячей воды у жильцов до сих пор нет.

В администрации Волховского района подтвердили техническую возможность подключения здания, так как в нем предусмотрена необходимая двухтрубная система. Александр Дрозденко отметил, что дом по данному адресу был включен в экспериментальную программу по переводу жилого фонда на полноценное горячее водоснабжение. Реализация проекта по подключению дома запланирована на 2026–2027 годы.

Губернатор поручил профильным ведомствам связаться с заявительницей и предоставить детальную информацию о графике выполнения работ.

