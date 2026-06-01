Губернатор Ленобласти назвал предельный срок строительства поликлиники в Янино

Медучреждение в населенном пункте должно появиться не позже 2029 года. 

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что предельный срок строительства новой поликлиники в Янино — 2029 год. Об этом глава региона сообщил 1 июня.

С вопросом о строительстве медучреждения в ходе прямой линии к губернатору обратилась местная жительница. Она пожаловалась, что местная амбулатория не справляется с нагрузкой. Александр Дрозденко пояснил, что власти задание на проектирование объекта уже выдано. Планируется, что конкурсные процедуры пройдут в рамках одного лота, включающего как подготовку документации, так и непосредственно строительные работы.

Губернатор отметил, что указанный диапазон до 2029 года является предельным сроком. Как только проектная документация будет полностью готова и утверждена, график работ станет более конкретным. Александр Дрозденко также подчеркнул, что стандартный срок возведения подобных объектов в области составляет не более двух лет, поэтому не исключено, что поликлиника начнет работать раньше обозначенного срока — в 2028 году.

Новости Происшествия

В Ленобласти накрыли подпольный цех по производству контрафактного алкоголя

Организовали незаконное производство трое мужчин. Один из них является гражданином иностранного государства. 

Сотрудники МВД и ФСБ ликвидировали подпольный цех в Ломоносовском районе Ленинградской области, где производили контрафактный алкоголь под видом известных брендов.

Нелегальное предприятие было обнаружено в деревне Пески. Организаторами производства оказались двое местных жителей 40 и 50 лет и их 43-летний сообщник из ближнего зарубежья. В ходе обысков правоохранители изъяли 10 тонн спирта и более 20 тысяч литров готового алкоголя, который реализовывался с поддельными этикетками без соответствующих акцизных марок.

В качестве склада использовался грузовой терминал в поселке Шушары. В прицепе фуры, обнаруженной на Поселковой улице, оперативники нашли еще 26 еврокубов сырья для производства фальсификата. Общий объем изъятого из нелегального оборота сырья достиг 30 тонн, а готовой продукции — свыше 20 тысяч литров.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о производстве алкогольной продукции без  лицензии в особо крупном размере. 

Видео: МВД по СПб и ЛО

Пассажир русским матом посадил самолет в США
Власти Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией уже в 2026 году
ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь Сафонов вошел в историю
