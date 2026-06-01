Медучреждение в населенном пункте должно появиться не позже 2029 года.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что предельный срок строительства новой поликлиники в Янино — 2029 год. Об этом глава региона сообщил 1 июня.

С вопросом о строительстве медучреждения в ходе прямой линии к губернатору обратилась местная жительница. Она пожаловалась, что местная амбулатория не справляется с нагрузкой. Александр Дрозденко пояснил, что власти задание на проектирование объекта уже выдано. Планируется, что конкурсные процедуры пройдут в рамках одного лота, включающего как подготовку документации, так и непосредственно строительные работы.

Губернатор отметил, что указанный диапазон до 2029 года является предельным сроком. Как только проектная документация будет полностью готова и утверждена, график работ станет более конкретным. Александр Дрозденко также подчеркнул, что стандартный срок возведения подобных объектов в области составляет не более двух лет, поэтому не исключено, что поликлиника начнет работать раньше обозначенного срока — в 2028 году.

Фото: ЛенТВ24