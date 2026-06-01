Реконструкцию дороги могут заменить капитальным ремонтом из-за отсутствия федерального софинансирования.

В ходе прямой линии с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко 1 июня был поднят вопрос о реконструкции автодороги «Комсомольское — Приозерск». Глава региона заявил, что реализация первоначального плана, предполагавшего спрямление и расширение отдельных участков, может не состояться из-за отсутствия федерального софинансирования.

«Мы планировали делать реконструкцию со спрямлением и расширением определенных участков. У нас разработан проект, который прошел госэкспертизу. Но когда мы стали выходить на федералов для того, чтобы попросить софинансирование по дороге, нам сказали, что на ближайшие три года, скорее всего, финансирования из федерального бюджета по этой программе не будет», — пояснил Александром Дрозденко.

В связи с этим рассматривается альтернативный вариант — проведение капитального ремонта с элементами реконструкции. Это означает, что трасса получит качественное асфальтовое покрытие, однако ее категория останется прежней. Расширения проезжей части и спрямления поворотов, как планировалось изначально, выполнено не будет.

