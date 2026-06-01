Главная / Новости / Губернатор Ленобласти рассказал о ситуации с ремонтом дороги “Комсомольское-Приозерск”

Новости Социум

Губернатор Ленобласти рассказал о ситуации с ремонтом дороги “Комсомольское-Приозерск”

Реконструкцию дороги могут заменить капитальным ремонтом из-за отсутствия федерального софинансирования. 

В ходе прямой линии с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко 1 июня был поднят вопрос о реконструкции автодороги «Комсомольское — Приозерск». Глава региона заявил, что реализация первоначального плана, предполагавшего спрямление и расширение отдельных участков, может не состояться из-за отсутствия федерального софинансирования. 

«Мы планировали делать реконструкцию со спрямлением и расширением определенных участков. У нас разработан проект, который прошел госэкспертизу. Но когда мы стали выходить на федералов для того, чтобы попросить софинансирование по дороге, нам сказали, что на ближайшие три года, скорее всего, финансирования из федерального бюджета по этой программе не будет», — пояснил Александром Дрозденко.

В связи с этим рассматривается альтернативный вариант — проведение капитального ремонта с элементами реконструкции. Это означает, что трасса получит качественное асфальтовое покрытие, однако ее категория останется прежней. Расширения проезжей части и спрямления поворотов, как планировалось изначально, выполнено не будет. 

Новости Социум Главное

Александр Дрозденко: Ленобласть увеличит расходы на питание школьников

В 47-м регионе повысят финансирование школьного питания.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о о планах повысить расходы на школьное питание. О таком решении глава региона объявил 1 июня, отвечая на жалобу местного жителя на недостаточный объем финансирования рациона в Андриановском центре образования.

Глава Ленобласти пояснил, что по действующим нормам СанПиН на дневное питание одного ребенка выделяется 119 рублей. Губернатор назвал эти цифры недостаточными, указав на то, что качество и сбалансированность питания являются абсолютным приоритетом для региона.

«Надо повышать однозначно, ведь в школах у нас цифры уже выше, правильно ведь? При этом в школах у нас не трехразовое или четырехразовое питание. По детишкам на питание нам точно не нужно экономить», — заявил губернатор. 

Александр Дрозденко также инициировал создание специальной рабочей группы, в которую войдут представители комитета по образованию, Роспотребнадзора, профильные специалисты и нутрициологи, чтобы оперативно пересмотреть нормативы. Глава региона также добавил, что повышение расходов будет полностью покрыто за счет средств бюджетного финансирования, поэтому размер родительской платы останется неизменным. 

Пассажир русским матом посадил самолет в США

