Глава региона заявил о необходимости «цивилизованной» установки счетчиков, чтобы удобно было как жителям, так и коммунальным компаниям.

В поселке Мшинское проведут проверку после жалобы местной жительницы на установку приборов учета воды в неудобных распределительных колодцах. Такое поручение 1 июня дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В ходе прямой линии к главе региона обратилась местная жительница с жалобой на новые требования ресурсоснабжающей организации. По ее словам, установку счетчиков воды теперь разрешают исключительно в уличных распределительных колодцах. Жители, большинство из которых составляют пожилые люди, обеспокоены тем, что такой вариант затруднит снятие показаний и обслуживание приборов.

Ситуация осложняется и тем, что ранее люди самостоятельно прокладывали сети от поселковой скважины, однако после передачи коммуникаций на баланс водоканала правила изменились.

«Мне кажется, что в колодце — это неправильно. Во-первых, неудобно снимать показания. Мы привыкли все-таки цивилизованно счетчики ставить и на вводе в дом, и в самом доме», — заявил глава региона

Александр Дрозденко также отметил необходимость перехода на оплату по фактическому потреблению, а не по нормативам за полив участков. В итоге губернатор поручил Комитету ЖКХ и администрации Лужского района совместно с водоканалом отработать жалобы жителей.

«Надо просто цивилизованно всех подключить и все. Люди не против установки счетчиков. Нужно разумно посмотреть, как их установить, чтобы это было удобно и жителям, и водоканалу», — добавил Александр Дрозденко.