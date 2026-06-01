Главная / Новости / Губернатор Ленобласти поручил проверить жалобы на установки счетчиков в поселке Мшинское

Новости Социум

Губернатор Ленобласти поручил проверить жалобы на установки счетчиков в поселке Мшинское

Глава региона заявил о необходимости «цивилизованной» установки счетчиков, чтобы удобно было как жителям, так и коммунальным компаниям. 

В поселке Мшинское проведут проверку после жалобы местной жительницы на установку приборов учета воды в неудобных распределительных колодцах. Такое поручение 1 июня дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В ходе прямой линии к главе региона обратилась местная жительница с жалобой на новые требования ресурсоснабжающей организации. По ее словам, установку счетчиков воды теперь разрешают исключительно в уличных распределительных колодцах. Жители, большинство из которых составляют пожилые люди, обеспокоены тем, что такой вариант затруднит снятие показаний и обслуживание приборов.

Ситуация осложняется и тем, что ранее люди самостоятельно прокладывали сети от поселковой скважины, однако после передачи коммуникаций на баланс водоканала правила изменились. 

«Мне кажется, что в колодце — это неправильно. Во-первых, неудобно снимать показания. Мы привыкли все-таки цивилизованно счетчики ставить и на вводе в дом, и в самом доме», — заявил глава региона

Александр Дрозденко также отметил необходимость перехода на оплату по фактическому потреблению, а не по нормативам за полив участков. В итоге губернатор поручил Комитету ЖКХ и администрации Лужского района совместно с водоканалом отработать жалобы жителей.

«Надо просто цивилизованно всех подключить и все. Люди не против установки счетчиков. Нужно разумно посмотреть, как их установить, чтобы это было удобно и жителям, и водоканалу», — добавил Александр Дрозденко.

Новости Происшествия

В Ленобласти накрыли подпольный цех по производству контрафактного алкоголя

Организовали незаконное производство трое мужчин. Один из них является гражданином иностранного государства. 

Сотрудники МВД и ФСБ ликвидировали подпольный цех в Ломоносовском районе Ленинградской области, где производили контрафактный алкоголь под видом известных брендов.

Нелегальное предприятие было обнаружено в деревне Пески. Организаторами производства оказались двое местных жителей 40 и 50 лет и их 43-летний сообщник из ближнего зарубежья. В ходе обысков правоохранители изъяли 10 тонн спирта и более 20 тысяч литров готового алкоголя, который реализовывался с поддельными этикетками без соответствующих акцизных марок.

В качестве склада использовался грузовой терминал в поселке Шушары. В прицепе фуры, обнаруженной на Поселковой улице, оперативники нашли еще 26 еврокубов сырья для производства фальсификата. Общий объем изъятого из нелегального оборота сырья достиг 30 тонн, а готовой продукции — свыше 20 тысяч литров.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о производстве алкогольной продукции без  лицензии в особо крупном размере. 

Видео: МВД по СПб и ЛО

