Стало известно, какие законы начали действовать в России с июня

Вячеслав Володин рассказал об основных изменениях в законодательстве.

С 1 июня в России начали действовать новые законы, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Среди изменений — расширение мер социальной поддержки участников СВО и их семей, ужесточение миграционной политики, а также ряд других проектов.

Так, в России продолжает действовать механизм списания кредитов участникам СВО. Также военнослужащим будут автоматически продлевать договоры аренды земельных участков. Более того, один из родителей или детей военнослужащего сможет оформить отпуск вместе с ним в ряде случаев.

«Вопросы поддержки участников СВО, их родных и близких — важнейший приоритет в работе Государственной Думы. Начиная с 2022 года принято 168 федеральных законов в этой сфере», — заявил Вячеслав Володин.

Тем временем в России ужесточается контроль за мигрантами. Ранее принятые меры по учёту прибывающих иностранцев продлеваются. Речь в том числе и о сборе биометрических персональных данных.

«С 2024 года в целях совершенствования миграционной политики принято 25 федеральных законов, из которых 21 был инициирован депутатами. Созданы эффективные механизмы борьбы с нелегальной миграцией», — добавил Вячеслав Володин.

Россиянин поджег окативший его из лужи автомобиль

Мужчина решил отомстить и выследил чужую машину на парковке, устроив затем пожар.

В Москве задержали местного жителя за умышленный поджог чужого автомобиля. На такой шаг местный житель решился из мести.

Как рассказали в МВД РФ, ранее автомобиль окатил мужчину из лужи и уехал . Однако москвич затаил обиду и выследил иномарку. Спустя некоторое время в экстренные службы поступило сообщение о возгорании той самой, машины.


«Он (задержанный) рассказал, что поджег автомобиль, чтобы отомстить обидчику, который, проезжая мимо, облил его водой из лужи», - указано в сообщении.

Сейчас поджигатель находится под стражей. Против него завели уголовное дело о хулиганстве.

Пассажир русским матом посадил самолет в США
