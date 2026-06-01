Вячеслав Володин рассказал об основных изменениях в законодательстве.

С 1 июня в России начали действовать новые законы, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Среди изменений — расширение мер социальной поддержки участников СВО и их семей, ужесточение миграционной политики, а также ряд других проектов.

Так, в России продолжает действовать механизм списания кредитов участникам СВО. Также военнослужащим будут автоматически продлевать договоры аренды земельных участков. Более того, один из родителей или детей военнослужащего сможет оформить отпуск вместе с ним в ряде случаев.

«Вопросы поддержки участников СВО, их родных и близких — важнейший приоритет в работе Государственной Думы. Начиная с 2022 года принято 168 федеральных законов в этой сфере», — заявил Вячеслав Володин.

Тем временем в России ужесточается контроль за мигрантами. Ранее принятые меры по учёту прибывающих иностранцев продлеваются. Речь в том числе и о сборе биометрических персональных данных.

«С 2024 года в целях совершенствования миграционной политики принято 25 федеральных законов, из которых 21 был инициирован депутатами. Созданы эффективные механизмы борьбы с нелегальной миграцией», — добавил Вячеслав Володин.

