Вячеслав Володин рассказал об основных изменениях в законодательстве.
С 1 июня в России начали действовать новые законы, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Среди изменений — расширение мер социальной поддержки участников СВО и их семей, ужесточение миграционной политики, а также ряд других проектов.
Так, в России продолжает действовать механизм списания кредитов участникам СВО. Также военнослужащим будут автоматически продлевать договоры аренды земельных участков. Более того, один из родителей или детей военнослужащего сможет оформить отпуск вместе с ним в ряде случаев.
Тем временем в России ужесточается контроль за мигрантами. Ранее принятые меры по учёту прибывающих иностранцев продлеваются. Речь в том числе и о сборе биометрических персональных данных.
