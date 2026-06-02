Россия со 2 июня ограничивает ввоз косточковых плодов и свежего винограда из Армении, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора. Причиной называются участившиеся случаи нарушений при поставках в нашу страну.

Под запрет попадали вишня, черешня, абрикосы, сливы, персики, нектарины, а также свежий виноград. Ограничения касаются продукции происхождением и отправлением из Армении, а также ее транзита через территорию России в другие государства — члены ЕАЭС.

Ограничения на ввоз будут действовать до разработки алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции.

Ранее Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию цветочной продукции из Армении с 22 мая. Меры приняты до окончания инспекции тепличных хозяйств и анализа ее результатов.