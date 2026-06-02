weather 16.9°
$ 71.55
86.25

Главная / Новости / В Ломоносовском районе изменится график вывоза мусора из-за ограничений движения на трассе в связи с ПМЭФ

Новости Социум Главное

В Ломоносовском районе изменится график вывоза мусора из-за ограничений движения на трассе в связи с ПМЭФ

С 2 по 6 июня на участке трассы «Марьино – Ропша» (с 60-го по 94-й километр) ограничат движение для фур массой более 3,5 тонны. Это связано с проведением ПМЭФ.

Ограничения могут привести к переносам вывоза твердых коммунальных отходов, прежде всего речь идет о Ломоносовском районе Ленобласти.

В Ломоносовском районе изменится график вывоза мусора из-за ограничений движения на трассе в связи с ПМЭФ - Перевозчики обязательно вывезут мусор по всем адресам, которые не удастся охватить из-за ограничений
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В пресс-службе регоператора по обращению с отходами подчеркнули, что перевозчики обязательно вывезут мусор по всем адресам, которые не удастся охватить из-за ограничений, и очистят площадки, как только ограничения будут сняты.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» уточняется, на время ПМЭФ также возможны временные полные перекрытия для любого транспорта на этом участке. Доступ на площадки отдыха для водителей также будет ограничен. Для регулирования движения на месте будут работать патрульные экипажи ГАИ.

Вам будет интересно
Легкоатлетический забег перекроет центр Петербурга
В рамках ПМЭФ в центре Петербурга пройдет легкоатлетический забег. В связи с этим со 2 по 6 июня будет ограничено движение и парковка на некоторых ули...
30.05.2026
338

Теги

ограничено движение Ленобласть пмэф Ломоносовский район вывоз мусора
Новости Социум Главное

В Ленобласти от борщевика обработали более 1,5 тысячи гектаров земель поселений

В Ленобласти с начала сезона обработали уже более 1,5 тысячи гектаров земель населенных пунктов и около 377 гектаров вдоль региональных автомобильных дорог от борщевика Сосновского.

В Ленобласти от борщевика обработали более 1,5 тысячи гектаров земель поселений - И около 377 гектаров вдоль региональных автомобильных дорог.
Фото: администрация ЛО.

В планах — начать работы на объектах энергетики, газо- и водоснабжения, в полосах отвода железных дорог, на землях лесного фонда и особо охраняемых природных территориях, сообщил вице-губернатор Ленобласти Олег Малащенко.

Всего в 2026 году в регионе планируется обработать от борщевика более 6 тысяч гектаров в 111 муниципальных образований. Перечень поселений, включенных в программу, опубликован комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу. Жителям рекомендуют ознакомиться со списком и при необходимости обратиться в местную администрацию для включения дополнительных территорий в эту программу.

Вам будет интересно
В Ленобласти 4 растения официально отнесли к опасным инвазивным видам
Ленинградская область усиливает борьбу с инвазивными растениями. Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы В Ленинградской об...
25.05.2026
661

Теги

борщевик Ленобласть

Популярное

Пассажир русским матом посадил самолет в США
Пассажир русским матом посадил самолет в США

12:01 01.06.2026

Власти Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией уже в 2026 году
Власти Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией уже в 2026 году

09:49 01.06.2026

ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь Сафонов вошел в историю
ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь Сафонов вошел в историю

06:41 01.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться