С 2 по 6 июня на участке трассы «Марьино – Ропша» (с 60-го по 94-й километр) ограничат движение для фур массой более 3,5 тонны. Это связано с проведением ПМЭФ.

Ограничения могут привести к переносам вывоза твердых коммунальных отходов, прежде всего речь идет о Ломоносовском районе Ленобласти.

В пресс-службе регоператора по обращению с отходами подчеркнули, что перевозчики обязательно вывезут мусор по всем адресам, которые не удастся охватить из-за ограничений, и очистят площадки, как только ограничения будут сняты.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» уточняется, на время ПМЭФ также возможны временные полные перекрытия для любого транспорта на этом участке. Доступ на площадки отдыха для водителей также будет ограничен. Для регулирования движения на месте будут работать патрульные экипажи ГАИ.