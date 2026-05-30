В рамках ПМЭФ в центре Петербурга пройдет легкоатлетический забег. В связи с этим со 2 по 6 июня будет ограничено движение и парковка на некоторых улицах города.
Ограничения движения:
- С 00:00 2 июня до 07:00 6 июня будет закрыто движение по Адмиралтейскому проспекту в направлении от Сенатской площади к Вознесенскому проспекту и по Исаакиевской площади от Адмиралтейского проспекта до Малой Морской улицы.
- С 00:00 3 июня до 07:00 6 июня перекроют проезд по Адмиралтейскому проспекту в направлении от Дворцового проезда к Сенатской площади.
- С 05:00 до 07:00 4 июня будет закрыто движение по ряду улиц, включая Вознесенский проспект, Гороховую улицу, Адмиралтейский проспект, Большую Морскую улицу, Сенатскую площадь, Адмиралтейскую набережную, Дворцовый мост, Дворцовую набережную, Мраморный переулок, Миллионную улицу, Суворовскую площадь, Царицынский проезд, Дворцовый проезд и другие.
Запрет на парковку:
- С 00:00 до 23:59 2 июня запрещена остановка транспорта на Адмиралтейском проспекте от Сенатской площади до Вознесенского проспекта и на Исаакиевской площади от Адмиралтейского проспекта до Малой Морской улицы.
- С 00:00 до 23:59 3 июня нельзя будет припарковаться на участке Адмиралтейского проспекта от Гороховой улицы до Исаакиевской площади.
- С 00:00 до 23:59 4 июня запретят остановку на нескольких улицах, включая Вознесенский проспект, Гороховую улицу, Большую Морскую улицу, Сенатскую площадь и другие.