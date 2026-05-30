В Невской Дубровке во Всеволожском районе Ленобласти обнаружили авиационную бомбу ФАБ-250, оставшуюся со времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Ленобласти, находка была сделана в лесополосе, где проходят линии электропередач. Спасатели Невского центра МЧС России оперативно вывезли авиабомбу и уничтожили. Угрозы боеприпас больше не представляет.