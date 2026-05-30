weather 11.6°
$ 71.02
82.64

Главная / Новости / Легкоатлетический забег перекроет центр Петербурга

Новости Спорт

Легкоатлетический забег перекроет центр Петербурга

В рамках ПМЭФ в центре Петербурга пройдет легкоатлетический забег. В связи с этим со 2 по 6 июня будет ограничено движение и парковка на некоторых улицах города.

Легкоатлетический забег перекроет центр Петербурга - В связи с этим со 2 по 6 июня будет ограничено движение и парковка на некоторых улицах города.
Фото: комитет по транспорту Петербурга

Ограничения движения:

  • С 00:00 2 июня до 07:00 6 июня будет закрыто движение по Адмиралтейскому проспекту в направлении от Сенатской площади к Вознесенскому проспекту и по Исаакиевской площади от Адмиралтейского проспекта до Малой Морской улицы.

  • С 00:00 3 июня до 07:00 6 июня перекроют проезд по Адмиралтейскому проспекту в направлении от Дворцового проезда к Сенатской площади.

  • С 05:00 до 07:00 4 июня будет закрыто движение по ряду улиц, включая Вознесенский проспект, Гороховую улицу, Адмиралтейский проспект, Большую Морскую улицу, Сенатскую площадь, Адмиралтейскую набережную, Дворцовый мост, Дворцовую набережную, Мраморный переулок, Миллионную улицу, Суворовскую площадь, Царицынский проезд, Дворцовый проезд и другие.

Запрет на парковку:

  • С 00:00 до 23:59 2 июня запрещена остановка транспорта на Адмиралтейском проспекте от Сенатской площади до Вознесенского проспекта и на Исаакиевской площади от Адмиралтейского проспекта до Малой Морской улицы.

  • С 00:00 до 23:59 3 июня нельзя будет припарковаться на участке Адмиралтейского проспекта от Гороховой улицы до Исаакиевской площади.

  • С 00:00 до 23:59 4 июня запретят остановку на нескольких улицах, включая Вознесенский проспект, Гороховую улицу, Большую Морскую улицу, Сенатскую площадь и другие.

Вам будет интересно
ПМЭФ-2026: рассказываем, что ждать
С 3 по 6 июня в Северной столице пройдёт Петербургский международный экономический форум. Традиционно мероприятие состоится в конгрессно-выставочном ц...
26.05.2026
465

Теги

забег пмэф Петербург ограничено движение
Новости Происшествия

Во Всеволожском районе нашли и обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны

В Невской Дубровке во Всеволожском районе Ленобласти обнаружили авиационную бомбу ФАБ-250, оставшуюся со времен Великой Отечественной войны.

Видео и фото на миниатюре: ГУ МЧС России по Ленобласти

Как сообщили в пресс-службе МЧС Ленобласти, находка была сделана в лесополосе, где проходят линии электропередач. Спасатели Невского центра МЧС России оперативно вывезли авиабомбу и уничтожили. Угрозы боеприпас больше не представляет.

Вам будет интересно
Вандал оштрафован на 394 тыс. рублей за повреждение «Шмеля» в Тихвине
В Тихвине вынесен приговор в отношении вандала, который уронил скульптуру шмеля. Фото: администрация Тихвинского района Как сообщили в администрации Т...
26.05.2026
276

Теги

авиабомба Невская Дубровка Всеволожский район Ленобласть

Популярное

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине

12:06 25.05.2026

Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе
Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе

13:41 26.05.2026

Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией
Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией

08:27 25.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться