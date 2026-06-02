В России планируют ввести единый электронный билет для поездок на разных видах транспорта в пригороде. Об этом сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин в беседе с РИА Новости.

Глава ведомства отметил, что для этого уже есть правовая основа — закон, принятый в августе 2024 года. Он позволяет оформлять единый электронный документ. Никитин подчеркнул, что появление такого инструмента позволит обеспечить прозрачные взаиморасчеты между всеми перевозчиками разных видов транспорта.

Работа над введением единого электронного билета ведется в рамках разработки новой транспортной стратегии до 2050 года.