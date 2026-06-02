В России появится единый электронный билет на весь пригородный транспорт

В России планируют ввести единый электронный билет для поездок на разных видах транспорта в пригороде. Об этом сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин в беседе с РИА Новости.

Глава ведомства отметил, что для этого уже есть правовая основа — закон, принятый в августе 2024 года. Он позволяет оформлять единый электронный документ. Никитин подчеркнул, что появление такого инструмента позволит обеспечить прозрачные взаиморасчеты между всеми перевозчиками разных видов транспорта.

Работа над введением единого электронного билета ведется в рамках разработки новой транспортной стратегии до 2050 года.

В Ленобласти от борщевика обработали более 1,5 тысячи гектаров земель поселений

В Ленобласти с начала сезона обработали уже более 1,5 тысячи гектаров земель населенных пунктов и около 377 гектаров вдоль региональных автомобильных дорог от борщевика Сосновского.

В планах — начать работы на объектах энергетики, газо- и водоснабжения, в полосах отвода железных дорог, на землях лесного фонда и особо охраняемых природных территориях, сообщил вице-губернатор Ленобласти Олег Малащенко.

Всего в 2026 году в регионе планируется обработать от борщевика более 6 тысяч гектаров в 111 муниципальных образований. Перечень поселений, включенных в программу, опубликован комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу. Жителям рекомендуют ознакомиться со списком и при необходимости обратиться в местную администрацию для включения дополнительных территорий в эту программу.

