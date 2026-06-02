На КАД и «Сортавале» две легковушки разогнались до 190 км/ч

С приходом летней погоды трассы Петербурга и Ленобласти становятся все оживленнее, однако некоторые водители продолжают воспринимать магистраль как гоночный трек, посетовали в комитете дорожного хозяйства Ленобласти.

Фото: комитет по дорожному хозяйству ЛО.

Комитет поделился новыми «скоростными» антирекордами. Так, на 22-м километре внутреннего кольца КАД водитель BMW проехал под камерой со скоростью 188 км/ч вместо разрешенных 110 км/ч. В Ломоносовском районе на том же КАДе другой водитель BMW разогнался до 189 км/ч.

На трассе «Сортавала» автомобиль Porsche двигался со скоростью 190 км/ч при разрешенных 90 км/ч. На трассе «Кола» водитель Hyundai превысил скорость в 150 км/ч при ограничении в 40 км/ч. Еще один лихач на Volkswagen разогнался на КАДе до 190 км/ч.

Комитет по дорожному хозяйству напоминает, что высокая скорость не оставляет времени на ошибку и может быть опасной даже на пустой дороге.

Сергей Перминов: Вековой юбилей Ленобласти обязан стать знаковым событием и для региона, и в масштабах страны

На днях прошло совещание оргкомитета по подготовке к 100-летию Ленобласти. Как отметил губернатор Александр Дрозденко, план сверстан – и федеральный, и региональный. Запланировано более тысячи мероприятий: стройки, открытие соцобъектов, форумы, выставки, соревнования, молодежные акции, концерты, спектакли.

Как отметил в беседе с ivbg.ru сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов, важно, чтобы такой юбилей был не только событийным, но и еще отразился на инфраструктуре, а значит и на комфорте ленинградцев.

«Вековой юбилей области обязан стать как знаковым событием в измерении региона, так и заметным в масштабах страны. И эта дата, конечно, должна не только быть празднично отмечена, подчеркивая яркие стороны нашего субъекта и достижения его жителей, но и ознаменоваться вводом объектов, оставив наследие, которое будет служить землякам и в предстоящие годы», – сказал Сергей Перминов

Сенатор подчеркнул, что план приуроченных к дате мероприятий масштабен и соответствует ее значимости. Они будут включать и события на федеральных площадках. Работа по их подготовке началась заблаговременно, является продолжительной. Но можно не сомневаться, что региональная управленческая команда сделает все, чтобы в 2027 году торжества в честь области прошли на высочайшем уровне.

«Как указал губернатор, бренд столетия Ленинградской области должен обрести узнаваемость. Полагаю, с широкой линейкой мероприятий, вовлекающих разные круги участников на всей территории субъекта на протяжении года, а также федеральным акцентам, в том числе по линии Совета Федерации, удастся добиться того, чтобы юбилей «прозвучал» и сделал это красиво», – резюмировал Сергей Перминов

