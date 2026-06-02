С приходом летней погоды трассы Петербурга и Ленобласти становятся все оживленнее, однако некоторые водители продолжают воспринимать магистраль как гоночный трек, посетовали в комитете дорожного хозяйства Ленобласти.

Комитет поделился новыми «скоростными» антирекордами. Так, на 22-м километре внутреннего кольца КАД водитель BMW проехал под камерой со скоростью 188 км/ч вместо разрешенных 110 км/ч. В Ломоносовском районе на том же КАДе другой водитель BMW разогнался до 189 км/ч.

На трассе «Сортавала» автомобиль Porsche двигался со скоростью 190 км/ч при разрешенных 90 км/ч. На трассе «Кола» водитель Hyundai превысил скорость в 150 км/ч при ограничении в 40 км/ч. Еще один лихач на Volkswagen разогнался на КАДе до 190 км/ч.

Комитет по дорожному хозяйству напоминает, что высокая скорость не оставляет времени на ошибку и может быть опасной даже на пустой дороге.