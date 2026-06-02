weather 16.9°
$ 71.55
86.25

Главная / Новости / В России снизилось число воспитанников детских домов

Новости Социум

В России снизилось число воспитанников детских домов

Количество детей-сирот в детских домах и приютах сократилось до 49 тысяч, сообщила Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова на встрече с Владимиром Путиным в Кремле.

Это на 18,3% меньше, чем два года назад. Тогда в приютах жили около 60 тысяч детей. Господдержка семей способствовала снижению числа сирот в спецучреждениях, считает омбудсмен.

Также отмечен позитивный тренд по снижению числа социальных сирот. В 2025 году было выявлено 22 тысячи социальных сирот, что на 16,9% меньше, чем в предыдущем году. Количество детей, у родителей которых ограничены или лишены родительские права, сократилось на 25,5% и составило 16 тысяч 400 человек.

Вам будет интересно
Александр Дрозденко в День защиты детей перечислил меры поддержки семей с детьми в Ленинградской области
Губернатор Ленинградской области напомнил о комплексе мер поддержки, которые предоставляются семьям региона, начиная с этапа беременности. Каждому нов...
01.06.2026
232

Теги

дети-сироты детские дома Приюты Россия
Новости Социум Главное

В Ленобласти от борщевика обработали более 1,5 тысячи гектаров земель поселений

В Ленобласти с начала сезона обработали уже более 1,5 тысячи гектаров земель населенных пунктов и около 377 гектаров вдоль региональных автомобильных дорог от борщевика Сосновского.

В Ленобласти от борщевика обработали более 1,5 тысячи гектаров земель поселений - И около 377 гектаров вдоль региональных автомобильных дорог.
Фото: администрация ЛО.

В планах — начать работы на объектах энергетики, газо- и водоснабжения, в полосах отвода железных дорог, на землях лесного фонда и особо охраняемых природных территориях, сообщил вице-губернатор Ленобласти Олег Малащенко.

Всего в 2026 году в регионе планируется обработать от борщевика более 6 тысяч гектаров в 111 муниципальных образований. Перечень поселений, включенных в программу, опубликован комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу. Жителям рекомендуют ознакомиться со списком и при необходимости обратиться в местную администрацию для включения дополнительных территорий в эту программу.

Вам будет интересно
В Ленобласти 4 растения официально отнесли к опасным инвазивным видам
Ленинградская область усиливает борьбу с инвазивными растениями. Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы В Ленинградской об...
25.05.2026
661

Теги

борщевик Ленобласть

Популярное

Пассажир русским матом посадил самолет в США
Пассажир русским матом посадил самолет в США

12:01 01.06.2026

Власти Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией уже в 2026 году
Власти Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией уже в 2026 году

09:49 01.06.2026

ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь Сафонов вошел в историю
ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь Сафонов вошел в историю

06:41 01.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться