Количество детей-сирот в детских домах и приютах сократилось до 49 тысяч, сообщила Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова на встрече с Владимиром Путиным в Кремле.

Это на 18,3% меньше, чем два года назад. Тогда в приютах жили около 60 тысяч детей. Господдержка семей способствовала снижению числа сирот в спецучреждениях, считает омбудсмен.

Также отмечен позитивный тренд по снижению числа социальных сирот. В 2025 году было выявлено 22 тысячи социальных сирот, что на 16,9% меньше, чем в предыдущем году. Количество детей, у родителей которых ограничены или лишены родительские права, сократилось на 25,5% и составило 16 тысяч 400 человек.