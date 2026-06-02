В Доме правительства Ленинградской области подвели итоги предварительного голосования «Единой России», которое проходило с 25 по 31 мая. Жители региона выбирали кандидатов, которые будут представлять партию на выборах в Госдуму и Законодательное собрание региона осенью 2026 года.

В предварительном голосовании приняли участие более 123 тысяч жителей региона. На участие в отборе в Госдуму заявились 50 человек, среди них пять участников СВО. В отборе на выборы в областной парламент участвовали 398 кандидатов, включая 27 ветеранов спецоперации..

По итогам голосования кандидатом в Госдуму по общефедеральному списку от Ленинградской области стала Ольга Занко. В одномандатных округах победили Светлана Журова, Сергей Яхнюк и Сергей Петров.

Президиум регионального политсовета Ленинградского областного отделения «Единой России» также определил кандидатуры, которые возглавят партийный список на выборах в Заксобрание региона в сентябре 2026 года.

Лидерами списка стали Александр Дрозденко, Дмитрий Василенко, Вадим Густов, Валерий Енин и Марина Гнатюк.

Кроме того, партия утвердила кандидатов, которые будут представлять ее на выборах в областной парламент. Среди них председатель Заксобрания Сергей Бебенин, руководитель регионального исполкома партии Дмитрий Рытов, вице-губернатор Владимир Цой, участник СВО Сергей Мачинский и глава Тосненского района Александр Канцерев.