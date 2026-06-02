В Ленинградской области очистили от мусора реку Кобринку

В Ленобласти в рамках Всероссийской акции «Вода России» была проведена уборка мусора на реке Кобринка. В ней приняли участие Агентство природопользования Ленобласти, подрядчик и Кобринское территориальное управление.

Фото: комитет по природным ресурсам Ленобласти.

Основной фронт работ был развернут между двумя гидротехническими сооружениями. Из воды были извлечены деревья и кустарники, пластиковые бутылки и бытовой мусор.

Своевременная уборка мусора помогает предотвратить заиливание реки, ухудшение качества воды и образование застойных зон, отметили в комитете по природным ресурсам.

река Кобринка Ленобласть
В Ленобласти от борщевика обработали более 1,5 тысячи гектаров земель поселений

В Ленобласти с начала сезона обработали уже более 1,5 тысячи гектаров земель населенных пунктов и около 377 гектаров вдоль региональных автомобильных дорог от борщевика Сосновского.

Фото: администрация ЛО.

В планах — начать работы на объектах энергетики, газо- и водоснабжения, в полосах отвода железных дорог, на землях лесного фонда и особо охраняемых природных территориях, сообщил вице-губернатор Ленобласти Олег Малащенко.

Всего в 2026 году в регионе планируется обработать от борщевика более 6 тысяч гектаров в 111 муниципальных образований. Перечень поселений, включенных в программу, опубликован комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу. Жителям рекомендуют ознакомиться со списком и при необходимости обратиться в местную администрацию для включения дополнительных территорий в эту программу.

борщевик Ленобласть

