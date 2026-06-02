В Ленобласти в рамках Всероссийской акции «Вода России» была проведена уборка мусора на реке Кобринка. В ней приняли участие Агентство природопользования Ленобласти, подрядчик и Кобринское территориальное управление.

Основной фронт работ был развернут между двумя гидротехническими сооружениями. Из воды были извлечены деревья и кустарники, пластиковые бутылки и бытовой мусор.

Своевременная уборка мусора помогает предотвратить заиливание реки, ухудшение качества воды и образование застойных зон, отметили в комитете по природным ресурсам.