В Ленобласти с начала сезона обработали уже более 1,5 тысячи гектаров земель населенных пунктов и около 377 гектаров вдоль региональных автомобильных дорог от борщевика Сосновского.

В планах — начать работы на объектах энергетики, газо- и водоснабжения, в полосах отвода железных дорог, на землях лесного фонда и особо охраняемых природных территориях, сообщил вице-губернатор Ленобласти Олег Малащенко.

Всего в 2026 году в регионе планируется обработать от борщевика более 6 тысяч гектаров в 111 муниципальных образований. Перечень поселений, включенных в программу, опубликован комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу. Жителям рекомендуют ознакомиться со списком и при необходимости обратиться в местную администрацию для включения дополнительных территорий в эту программу.