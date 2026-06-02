В Ленобласти от борщевика обработали более 1,5 тысячи гектаров земель поселений

В Ленобласти от борщевика обработали более 1,5 тысячи гектаров земель поселений

В Ленобласти с начала сезона обработали уже более 1,5 тысячи гектаров земель населенных пунктов и около 377 гектаров вдоль региональных автомобильных дорог от борщевика Сосновского.

Фото: администрация ЛО.

В планах — начать работы на объектах энергетики, газо- и водоснабжения, в полосах отвода железных дорог, на землях лесного фонда и особо охраняемых природных территориях, сообщил вице-губернатор Ленобласти Олег Малащенко.

Всего в 2026 году в регионе планируется обработать от борщевика более 6 тысяч гектаров в 111 муниципальных образований. Перечень поселений, включенных в программу, опубликован комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу. Жителям рекомендуют ознакомиться со списком и при необходимости обратиться в местную администрацию для включения дополнительных территорий в эту программу.

В Госдуме рассказали, как студенткам в декрете получить пособие

Беременные студентки очной формы обучения в вузах, колледжах и училищах, независимо от того, обучаются ли они на бюджетной или платной основе, имеют право на декретный отпуск с выплатой от Социального фонда РФ.

Фото: freepik.

Пособие рассчитывается от регионального прожиточного минимума и начисляется сразу за весь период декретного отпуска. Раньше оно равнялось стипендии, но с 1 сентября 2025 года размер пособия увеличился до уровня прожиточного минимума, сообщил первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.

Пособие можно оформить через Госуслуги, в МФЦ, либо же в клиентской службе Социального фонда. Необходимо лишь предоставить справку из женской консультации о периоде нетрудоспособности по беременности и справку из деканата или учебной части. При этом, по словам Коломейцева, для оформления декрета не имеет значения, взят ли академический отпуск.

