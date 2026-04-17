В распоряжение 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО переданы новые внедорожники.
Автопарк 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО поступила партия новых внедорожников. Техника будет использоваться мобильными огневыми группами. Об этом 17 апреля сообщила руководитель КУГИ Марина Тоноян.
«Безопасность сегодня — главный вопрос для региона. По поручению губернатора мы оперативно передали автомобили представителям 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО. Важно отметить, что техника была приобретена ранее и находилась на балансе ГКУ «Управление гражданской защиты Ленинградской области», которое также выразило желание помочь», — подчеркнула глава управления.
Напомним, ранее губернатор Александр Дрозденко объявил о дополнительных мерах по защите воздушного пространства Ленобласти от атак БПЛА. В регионе будут созданы мобильные огневые группы из числа подготовленных резервистов, а также усилена материальная и техническая поддержка ВВС и ПВО.