weather 10.5°
$ 76.05
89.63

Главная / Новости / Мобильные огневые группы Ленобласти получили новый автотранспорт

Новости Социум

Мобильные огневые группы Ленобласти получили новый автотранспорт

В распоряжение 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО переданы новые внедорожники.

Фото: Администрация Ленинградской области, пресс-служба

Автопарк 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО поступила партия новых внедорожников. Техника будет использоваться мобильными огневыми группами. Об этом 17 апреля сообщила руководитель КУГИ Марина Тоноян.

«Безопасность сегодня — главный вопрос для региона. По поручению губернатора мы оперативно передали автомобили представителям 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО. Важно отметить, что техника была приобретена ранее и находилась на балансе ГКУ «Управление гражданской защиты Ленинградской области», которое также выразило желание помочь», — подчеркнула глава управления.

Напомним, ранее губернатор Александр Дрозденко объявил о дополнительных мерах по защите воздушного пространства Ленобласти от атак БПЛА. В регионе будут созданы мобильные огневые группы из числа подготовленных резервистов, а также усилена материальная и техническая поддержка ВВС и ПВО. 

Теги

куги Марина Тоноян
Новости Точка зрения outside

"Курс на отрыв от постсоветского": Сергей Перминов о решении Молдавии покинуть СНГ

Молдавия покинет Содружество в следующем году. По мнению сенатора, это решение было принято исключительно в интересах политических элит.

В апреле 2027 года Молдавия официально покинет СНГ. Местные власти заявили, что республика перестала участвовать в работе Содружества и считает его принципы нарушенными.

По мнению сенатора от Ленинградской области Сергея Перминова, решение выйти из СНГ — продолжающийся курс молдавских властей на отказ от всего постсоветского.  Делается это ради одной цели — евроинтеграции, возможность которой на самом деле призрачна.

«Речь о волеизъявлении народа здесь не идет. Это - позиция политических элит, взявших и последовательно реализующих курс на отрыв Молдавии от постсоветского — в современных терминах евразийского — пространства. ЕС, безусловно, играет в этом процессе не последнюю роль, ставя Кишинев перед жестким политическим выбором и стимулируя этот разворот, стреноживая экономику малой страны-соседа», — заявил сенатор 47channel.

Тем временем отношения Молдавии с Россией ухудшаются уже не первый год. Это явно видно и по объемам торговли, которые упали до однозначных чисел. Это, считает Сергей Перминов, непосредственно влияет на экономику республики и благосостояние граждан. Однако Кишинев, судя по всему, готов на такие жертвы ради призрачной возможности стать членом ЕС. 

«Прекращение участия в договоренностях в рамках СНГ будет неминуемо иметь практические последствия. Вместе с тем наша страна открыта к прагматичному диалогу по ряду вопросов. Его характер будет зависеть от действий Кишинева и отражать общее состояние отношений», —добавил член Совфеда.

