Ленинградцы смогут управлять данными о жилье дистанционно через «Единый личный кабинет жителя»

Жители Ленинградской области получили возможность дистанционно вносить и актуализировать сведения о своих жилых помещениях в онлайн-сервисе «Единый личный кабинет жителя Ленинградской области» (ЕЛК ЛО).

Сервис предназначен для собственников, нанимателей (включая социальный и коммерческий найм), а также для граждан, зарегистрированных в регионе по месту жительства или пребывания.

С помощью ЕЛК ЛО можно без визита в государственные органы подключиться к подсистеме «Поквартирная карта Ленобласти», самостоятельно управлять записями в жилищном документе (региональный аналог справки по форме № 9), а также регулярно проверять и обновлять данные: состав зарегистрированных лиц, характеристики объекта, права проживающих и другую информацию.

Для подключения к сервису необходимо перейти на портал elklo.lenreg.ru и авторизоваться через учётную запись на портале «Госуслуги».

Напомним, что жители Ленобласти могут контролировать работу по своему дому через приложение «Госуслуги. Дом», которое значительно экономит время и упрощает взаимодействие не только с коммунальными службами, но и управляющими компаниями. В приложении можно: изучать отчеты по доходам и расходам УК, направлять обращения в ресурсоснабжающие организации и Госжилнадзор. Для оплаты необходимо в разделе «Оплата» нажать на платежный документ. Откроется экран просмотра деталей поставщика услуг.

В Энколово в июне пройдет первый фестиваль «КониФест»

В Ленобласти с 12 по 14 июня состоится первый конный фестиваль «КониФест».

Фестиваль пройдет на территории конноспортивного клуба «Приор» во Всеволожском районе. Гостей ждут выступления конных театров, показательные номера мастеров джигитовки и вольтижировки, а также возможность познакомиться с различными породами лошадей и пообщаться с животными в контактных конюшнях.

Фото: пресс-служба фестиваля «КониФест»

Отдельная программа подготовлена для детей. Для самых маленьких гостей организуют «Остров детства» с мастер-классами, аквагримом и интерактивными площадками. Для ребят постарше будут работать зона активных развлечений с надувной полосой препятствий, батутами, тарзанкой и каруселью. 12 июня на фестивале также состоится открытый чемпионат по хоббихорсингу.

Спортивная часть программы включает соревнования по конкуру. Участники будут преодолевать препятствия высотой от 90 до 110 сантиметров, а также поборются за победу в состязаниях на мощность прыжка.

Кроме того, гостей фестиваля ожидает большая гастрономическая зона. Организаторы обещают дегустации блюд полевой и национальной кухни.

Пассажир русским матом посадил самолет в США

Власти Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией уже в 2026 году

ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь Сафонов вошел в историю

