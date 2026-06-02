Жители Ленинградской области получили возможность дистанционно вносить и актуализировать сведения о своих жилых помещениях в онлайн-сервисе «Единый личный кабинет жителя Ленинградской области» (ЕЛК ЛО).

Сервис предназначен для собственников, нанимателей (включая социальный и коммерческий найм), а также для граждан, зарегистрированных в регионе по месту жительства или пребывания.

С помощью ЕЛК ЛО можно без визита в государственные органы подключиться к подсистеме «Поквартирная карта Ленобласти», самостоятельно управлять записями в жилищном документе (региональный аналог справки по форме № 9), а также регулярно проверять и обновлять данные: состав зарегистрированных лиц, характеристики объекта, права проживающих и другую информацию.

Для подключения к сервису необходимо перейти на портал elklo.lenreg.ru и авторизоваться через учётную запись на портале «Госуслуги».

Напомним, что жители Ленобласти могут контролировать работу по своему дому через приложение «Госуслуги. Дом», которое значительно экономит время и упрощает взаимодействие не только с коммунальными службами, но и управляющими компаниями. В приложении можно: изучать отчеты по доходам и расходам УК, направлять обращения в ресурсоснабжающие организации и Госжилнадзор. Для оплаты необходимо в разделе «Оплата» нажать на платежный документ. Откроется экран просмотра деталей поставщика услуг.