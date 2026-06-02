Мигранты прятались от полиции на крыше лицея в Петербурге

Сотрудники полиции провели миграционный рейд в здании лицея на Социалистической улице в Петербурге, где ведутся масштабные строительно-монтажные работы.

Скрин видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Во время рейда иностранные рабочие пытались скрыться от правоохранителей разными способами: одни прятались в раздевалках и складских помещениях, другие делали вид, что не замечают полицейских. Некоторые рабочие забаррикадировались на крыше здания, заперев двери изнутри. А перед подъездом к лицею появились насыпи из песка — возможно, таким способом рассчитывали осложнить проезд служебного транспорта и выиграть время.

Всего в ходе рейда проверены 60 человек, половина из которых — выходцы из стран Средней Азии. Восемь нарушителей миграционного законодательства доставлены в отделы полиции. В отношении них составлены административные материалы.

Параллельно сотрудники Госавтоинспекции проверяли транспорт, курсировавший рядом со стройкой. Осмотрены 25 автомобилей, составлено шесть административных протоколов.

На трассе Р-23 в Лужском районе будут поочередно перекрывать все съезды

С 8 по 20 июня на трассе Р-23 в Лужском районе Ленобласти будут проводиться дорожные работы по ликвидации колейности асфальтобетонного покрытия.

В связи с этим все съезды на транспортной развязке, расположенной на 145 километре федеральной трассы (на пересечении с Комсомольским проспектом), будут поочередно полностью перекрыты. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Для обеспечения безопасности на время работ будут установлены временные знаки, ограждения и организовано дежурное освещение. Сроки производства работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.

