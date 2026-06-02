Сотрудники полиции провели миграционный рейд в здании лицея на Социалистической улице в Петербурге, где ведутся масштабные строительно-монтажные работы.

Во время рейда иностранные рабочие пытались скрыться от правоохранителей разными способами: одни прятались в раздевалках и складских помещениях, другие делали вид, что не замечают полицейских. Некоторые рабочие забаррикадировались на крыше здания, заперев двери изнутри. А перед подъездом к лицею появились насыпи из песка — возможно, таким способом рассчитывали осложнить проезд служебного транспорта и выиграть время.

Всего в ходе рейда проверены 60 человек, половина из которых — выходцы из стран Средней Азии. Восемь нарушителей миграционного законодательства доставлены в отделы полиции. В отношении них составлены административные материалы.

Параллельно сотрудники Госавтоинспекции проверяли транспорт, курсировавший рядом со стройкой. Осмотрены 25 автомобилей, составлено шесть административных протоколов.