Полиция проверила более 500 мигрантов на стройках в Новоселье

Полиция проверила более 500 мигрантов на стройках в Новоселье

В Ломоносовском районе Ленобласти прошел очередной миграционный рейд. В этот раз проверки прошли на территории стройгородков на Петропавловской улице в поселке Новоселье.

Скрин видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Правоохранители проверили документы у 527 иностранных граждан. 55 человек доставили в отделы полиции для дальнейшей проверки, у 28 из них выявили нарушения миграционного законодательства России, их привлекли к административной ответственности с дальнейшим выдворением.

Также были выявлены нарушения правил дорожного движения. Из 48 проверенных автомобилей у шести обнаружили нарушения, связанные с перевозкой детей и отсутствием страховки. В отношении нарушителей составлены административные протоколы.

мигранты Новоселье Ломносовский район Ленобласть Мвд полиция
Россиян ожидает самое длинное рабочее лето за три года

Летний период 2026 года станет самым насыщенным по количеству рабочих дней за последние три года. Такой прогноз в беседе с РИА «Новости» озвучила руководитель департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.

При стандартной пятидневной рабочей неделе с двумя выходными общее число рабочих дней летом составит 65, а дней для отдыха — 27. Для сравнения: в прошлом году было 29 дней выходных и 63 рабочих. А в 2024-м россияне отдыхали 28 дней и работали 64 дня.

Больше всего рабочих дней ожидается в июле — 23, выходных при этом будет всего восемь. В июне и августе по 21 рабочему дню.

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе
Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией
