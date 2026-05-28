В Ломоносовском районе Ленобласти прошел очередной миграционный рейд. В этот раз проверки прошли на территории стройгородков на Петропавловской улице в поселке Новоселье.

Правоохранители проверили документы у 527 иностранных граждан. 55 человек доставили в отделы полиции для дальнейшей проверки, у 28 из них выявили нарушения миграционного законодательства России, их привлекли к административной ответственности с дальнейшим выдворением.

Также были выявлены нарушения правил дорожного движения. Из 48 проверенных автомобилей у шести обнаружили нарушения, связанные с перевозкой детей и отсутствием страховки. В отношении нарушителей составлены административные протоколы.