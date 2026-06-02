Песков назвал условие, при котором СВО может завершиться до конца дня

Песков назвал условие, при котором СВО может завершиться до конца дня

Спецоперация может завершится до конца дня, если глава киевского режима Владимир Зеленский отдаст своим военным формированиям приказ покинуть территорию российских регионов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается Зеленского и завершения войны до конца года: война может быть завершена до конца суток, мы тоже об этом неоднократно говорили. Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов», — прокомментировал Песков информацию о том, что Зеленский поручил прекратить боевые действия до зимы.

При этом Песков заверил, что Россия сохраняет открытость к переговорам с украинской стороной. Он подчеркнул, что достижение целей СВО мирным путем для российской стороны является предпочтительным путем.

песков СВО спецоперация Россия Украина
В Энколово в июне пройдет первый фестиваль «КониФест»

В Ленобласти с 12 по 14 июня состоится первый конный фестиваль «КониФест».

Фестиваль пройдет на территории конноспортивного клуба «Приор» во Всеволожском районе. Гостей ждут выступления конных театров, показательные номера мастеров джигитовки и вольтижировки, а также возможность познакомиться с различными породами лошадей и пообщаться с животными в контактных конюшнях.

Отдельная программа подготовлена для детей. Для самых маленьких гостей организуют «Остров детства» с мастер-классами, аквагримом и интерактивными площадками. Для ребят постарше будут работать зона активных развлечений с надувной полосой препятствий, батутами, тарзанкой и каруселью. 12 июня на фестивале также состоится открытый чемпионат по хоббихорсингу.

Спортивная часть программы включает соревнования по конкуру. Участники будут преодолевать препятствия высотой от 90 до 110 сантиметров, а также поборются за победу в состязаниях на мощность прыжка.

Кроме того, гостей фестиваля ожидает большая гастрономическая зона. Организаторы обещают дегустации блюд полевой и национальной кухни.

«КониФест» конный фестиваль Ленобласть Лошади энколово Всеволожский район

