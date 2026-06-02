Спецоперация может завершится до конца дня, если глава киевского режима Владимир Зеленский отдаст своим военным формированиям приказ покинуть территорию российских регионов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Что касается Зеленского и завершения войны до конца года: война может быть завершена до конца суток, мы тоже об этом неоднократно говорили. Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов», — прокомментировал Песков информацию о том, что Зеленский поручил прекратить боевые действия до зимы.
При этом Песков заверил, что Россия сохраняет открытость к переговорам с украинской стороной. Он подчеркнул, что достижение целей СВО мирным путем для российской стороны является предпочтительным путем.