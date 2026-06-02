ВТБ опубликовал статистические данные, согласно которым 13% клиентов, которые обслуживаются в отделениях банка, совершают регулярные операции на Почте. В планах – прирост этой доли за счет увеличения наиболее востребованных продуктов и сервисов в почтовом канале.

Как рассказал в преддверии ПМЭФ-2026 член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер, преимущественно в почтовых отделениях клиенты оформляют дебетовые карты и депозиты. Наиболее востребован такой формат обслуживания в малых городах и поселках: более 40% от всего объема оказанных услуг банком на Почте приходится именно на сельские отделения.

«Отделения на Почте особенно востребованы в удаленных регионах и малых населенных пунктах. В таких офисах обслуживание часто идет быстрее благодаря менее плотному потоку», – прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер.

Напомним, ВТБ завершил интеграцию с Почта Банком 1 мая, в результате чего сеть присутствует более чем в 13 тыс. населенных пунктах, включая малые города и сельские поселения во всех 89 регионах.