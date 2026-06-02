Аналитика. Каждый восьмой клиент ВТБ совершает регулярные операции на Почте

Аналитика. Каждый восьмой клиент ВТБ совершает регулярные операции на Почте

ВТБ опубликовал статистические данные, согласно которым 13% клиентов, которые обслуживаются в отделениях банка, совершают регулярные операции на Почте. В планах – прирост этой доли за счет увеличения наиболее востребованных продуктов и сервисов в почтовом канале.

Как рассказал в преддверии ПМЭФ-2026 член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер, преимущественно в почтовых отделениях клиенты оформляют дебетовые карты и депозиты. Наиболее востребован такой формат обслуживания в малых городах и поселках: более 40% от всего объема оказанных услуг банком на Почте приходится именно на сельские отделения.

«Отделения на Почте особенно востребованы в удаленных регионах и малых населенных пунктах. В таких офисах обслуживание часто идет быстрее благодаря менее плотному потоку», – прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер.

Напомним, ВТБ завершил интеграцию с Почта Банком 1 мая, в результате чего сеть присутствует более чем в 13 тыс. населенных пунктах, включая малые города и сельские поселения во всех 89 регионах.

ВТБ сообщил о завершении интеграции с «Почта Банком»
Завершено юридическое присоединение «Почта Банка» к ВТБ. Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ, сеть которого после интеграции насчитывает теперь 4,5 ты...
04.05.2026
487

ВТБ Экономика Россия ПМЭФ-2026
В Энколово в июне пройдет первый фестиваль «КониФест»

В Ленобласти с 12 по 14 июня состоится первый конный фестиваль «КониФест».

Фестиваль пройдет на территории конноспортивного клуба «Приор» во Всеволожском районе. Гостей ждут выступления конных театров, показательные номера мастеров джигитовки и вольтижировки, а также возможность познакомиться с различными породами лошадей и пообщаться с животными в контактных конюшнях.

Отдельная программа подготовлена для детей. Для самых маленьких гостей организуют «Остров детства» с мастер-классами, аквагримом и интерактивными площадками. Для ребят постарше будут работать зона активных развлечений с надувной полосой препятствий, батутами, тарзанкой и каруселью. 12 июня на фестивале также состоится открытый чемпионат по хоббихорсингу.

Спортивная часть программы включает соревнования по конкуру. Участники будут преодолевать препятствия высотой от 90 до 110 сантиметров, а также поборются за победу в состязаниях на мощность прыжка.

С 1 июня дети смогут ездить на поездах без взрослых
С 1 июня дети в возрасте от 10 до 16 лет смогут путешествовать без сопровождения взрослых более чем по 20 маршрутам. Об этом сообщили в компании РЖД....
30.05.2026
423

Кроме того, гостей фестиваля ожидает большая гастрономическая зона. Организаторы обещают дегустации блюд полевой и национальной кухни.

«КониФест» конный фестиваль Ленобласть Лошади энколово Всеволожский район

