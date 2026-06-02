Запуск аэростатов показала эстонская гостелерадиокомпания ERR в программе «Актуальная камера». Дирижабли производит финская компания Kelluu из Йоэнсуу, который расположен примерно в 60 километрах от российской границы. Для поддержания аппаратов в воздухе используют водород и гелий.

Компания утверждает, что ее автономные дирижабли эффективнее дронов и других беспилотников. По данным производителя, они способны находиться в воздухе до 12 часов, собирать разведывательную информацию на более обширных территориях и работать даже при помехах GPS и сложных погодных условиях.

Финский стартап привлек 15 миллионов евро из Инновационного фонда НАТО. Сейчас его флот, по данным компании, состоит из пяти дирижаблей, работающих с одной базы. Они могут охватывать территорию площадью около 30 тысяч квадратных метров.

После случаев с залетевшими в Финляндию украинскими беспилотниками финская армия также сообщала о создании новых подразделений по борьбе с БПЛА.

Газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники 1 июня писала, что Украина в мае отправила беспилотники со взрывчаткой в сторону Финляндии и предупредила об этом Хельсинки. Из-за этого аэропорт финской столицы останавливал работу, а жизнь в Хельсинки была парализована на несколько часов.