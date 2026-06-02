weather 11.2°
$ 72.56
84.61

Главная / Новости / Финляндия использует дирижабли для охраны границы с Россией

Новости outside

Финляндия использует дирижабли для охраны границы с Россией

Флаг Финляндии
Фото: Freepik.

Запуск аэростатов показала эстонская гостелерадиокомпания ERR в программе «Актуальная камера». Дирижабли производит финская компания Kelluu из Йоэнсуу, который расположен примерно в 60 километрах от российской границы. Для поддержания аппаратов в воздухе используют водород и гелий.

Компания утверждает, что ее автономные дирижабли эффективнее дронов и других беспилотников. По данным производителя, они способны находиться в воздухе до 12 часов, собирать разведывательную информацию на более обширных территориях и работать даже при помехах GPS и сложных погодных условиях.

Финский стартап привлек 15 миллионов евро из Инновационного фонда НАТО. Сейчас его флот, по данным компании, состоит из пяти дирижаблей, работающих с одной базы. Они могут охватывать территорию площадью около 30 тысяч квадратных метров.

После случаев с залетевшими в Финляндию украинскими беспилотниками финская армия также сообщала о создании новых подразделений по борьбе с БПЛА.

Газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники 1 июня писала, что Украина в мае отправила беспилотники со взрывчаткой в сторону Финляндии и предупредила об этом Хельсинки. Из-за этого аэропорт финской столицы останавливал работу, а жизнь в Хельсинки была парализована на несколько часов.

Вам будет интересно
Власти Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией уже в 2026 году
Фото: Freepik. Власти Сербии обсуждают введение виз для граждан России, чтобы выполнить требования Брюсселя для вступления в Евросоюз. Об этом заявил...
01.06.2026
451

Теги

Финляндия Россия
Новости Социум

Бомбоубежища в Петербурге не готовы принять даже чиновников

Бомбоубежища в Санкт-Петербурге начали обследовать с 2025 года, чтобы понять, можно ли их ремонтировать и использовать по назначению. Конкурсы на обследование защитных сооружений появились на сайте госзакупок. Победителями стали две компании и индивидуальный предприниматель.

Позже председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Андрей Голомбиевский сообщил, что на обследование и ремонт защитных сооружений гражданской обороны запрашивают 567 миллионов рублей. По его словам, в Санкт-Петербурге насчитывается более 2000 бомбоубежищ.

На содержание защитных сооружений дополнительно просили 308,5 миллиона рублей. Еще 931,7 миллиона рублей планировали направить на закупку средств индивидуальной защиты.

При этом в ходе работы выяснилось, что проблемы есть даже с некоторыми бомбоубежищами в местах дислокации чиновников. Сейчас городские власти продолжают оценивать состояние защитных сооружений и объем необходимых работ.

Вам будет интересно
Молодого человека покарали за оскорбление сотрудника метро в Петербурге
В Санкт-Петербурге 23-летнего мужчину оштрафовали за оскорбление сотрудника метрополитена, сообщает spb.aif.ru.   Это произошло в один из ве...
01.02.2026
1549

Теги

бомбоубежища Санкт-Петербург

Популярное

Пассажир русским матом посадил самолет в США
Пассажир русским матом посадил самолет в США

12:01 01.06.2026

Власти Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией уже в 2026 году
Власти Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией уже в 2026 году

09:49 01.06.2026

ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь Сафонов вошел в историю
ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь Сафонов вошел в историю

06:41 01.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться