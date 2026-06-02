Семья Ершовых из Всеволожского района победила в региональном фестивале «ГТО в моей семье»

В городе Тосно Ленинградской области прошёл региональный этап спортивного фестиваля «ГТО в моей семье». Участие в соревнованиях приняли 12 семей. Программа испытаний включала силовые упражнения, стрельбу, плавание, челночный бег, прыжки и эстафету ГТО.

Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Первое место в общем зачёте заняла семья Ершовых из Всеволожского района. Вторыми стали Фурсовы из Кировского района. Третье место досталось семье Крюковых из Гатчинского муниципального округа. Победители представят Ленинградскую область на всероссийском этапе фестиваля, который состоится в Красноярске в августе.

Напомним, что записать детей на кружки и секции в Ленобласти теперь можно на Госуслугах. Также подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».

Ленобласть вошла в топ-5 регионов России по роботизации производства

Ленинградская область занимает 4-е место в России по внедрению промышленных роботов. Регион усиливает работу с компаниями после указа Владимира Путина о расширении роботизации, подписанного в мае 2024 года. К 2030 году Россия должна войти в топ-25 стран по этому направлению.

О региональном опыте рассказал вице-губернатор Ленинградской области по экономическому развитию, председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Егор Мищеряков.

В качестве успешных примеров он назвал завод «Айкон Тайерс» во Всеволожске, где выпускают шины, и новый склад Wildberries в Тосненском районе, который скоро начнет работу.

На этих площадках роботы берут на себя простые и однообразные задачи. Они помогают перевозить товары по складу, сортировать продукцию, ускорять процессы и снижать нагрузку на сотрудников.

