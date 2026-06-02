В городе Тосно Ленинградской области прошёл региональный этап спортивного фестиваля «ГТО в моей семье». Участие в соревнованиях приняли 12 семей. Программа испытаний включала силовые упражнения, стрельбу, плавание, челночный бег, прыжки и эстафету ГТО.
Первое место в общем зачёте заняла семья Ершовых из Всеволожского района. Вторыми стали Фурсовы из Кировского района. Третье место досталось семье Крюковых из Гатчинского муниципального округа. Победители представят Ленинградскую область на всероссийском этапе фестиваля, который состоится в Красноярске в августе.
