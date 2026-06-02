Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял доклад уполномоченного по правам ребёнка в регионе Татьяны Толстовой по итогам 2025 года. Глава региона отметил, что видит работу детского омбудсмена не просто в цифрах, а в человеческих судьбах.

«Вместе мы делаем одно общее дело — защищаем ленинградское детство. С полной отдачей», — подчеркнул Дрозденко.

За год в адрес уполномоченного поступило 1049 обращений. За каждым из них — чья-то тревога, боль или надежда. Главным приоритетом остаётся возвращение детей в кровные семьи. По итогам 2025 года семеро детей снова оказались дома, с родителями. В настоящее время юридическая работа ведётся ещё по шести семьям, и 18 детей могут обрести родной угол.

В 2026 году намечен ряд задач. Планируется повысить информированность родителей об ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей, а также информированность детей о помощи в кризисной ситуации. Будет создан единый стандарт борьбы с домашним насилием. Усилится помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, чтобы никто не оставался один на один с бедой. Также будет сформирован маневренный фонд жилья для семей с детьми, попавших в трудную ситуацию.

Круглосуточно работает детский телефон доверия, подключённый к единому общероссийскому номеру: 8-800-2000-122. В 2025 году удалось достичь поставленных целей. В 2026-м планируется сделать ещё больше — ради улыбок детей и спокойных глаз их родителей.