weather 11.2°
$ 72.56
84.61

Главная / Новости / Александр Дрозденко принял доклад уполномоченного по правам ребёнка об итогах 2025 года

Новости Социум

Александр Дрозденко принял доклад уполномоченного по правам ребёнка об итогах 2025 года

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял доклад уполномоченного по правам ребёнка в регионе Татьяны Толстовой по итогам 2025 года. Глава региона отметил, что видит работу детского омбудсмена не просто в цифрах, а в человеческих судьбах.

Александр Дрозденко принял доклад уполномоченного по правам ребёнка об итогах 2025 года - Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял доклад уполномоченного по правам ребёнка
Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

«Вместе мы делаем одно общее дело — защищаем ленинградское детство. С полной отдачей», — подчеркнул Дрозденко.

За год в адрес уполномоченного поступило 1049 обращений. За каждым из них — чья-то тревога, боль или надежда. Главным приоритетом остаётся возвращение детей в кровные семьи. По итогам 2025 года семеро детей снова оказались дома, с родителями. В настоящее время юридическая работа ведётся ещё по шести семьям, и 18 детей могут обрести родной угол.

В 2026 году намечен ряд задач. Планируется повысить информированность родителей об ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей, а также информированность детей о помощи в кризисной ситуации. Будет создан единый стандарт борьбы с домашним насилием. Усилится помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, чтобы никто не оставался один на один с бедой. Также будет сформирован маневренный фонд жилья для семей с детьми, попавших в трудную ситуацию.

Круглосуточно работает детский телефон доверия, подключённый к единому общероссийскому номеру: 8-800-2000-122. В 2025 году удалось достичь поставленных целей. В 2026-м планируется сделать ещё больше — ради улыбок детей и спокойных глаз их родителей.

Теги

Ленобласть Александр Дрозденко Уполномоченный по правам ребенка Детский омбудсмен
Новости Социум Главное

Ленобласть вошла в топ-5 регионов России по роботизации производства

ленобласть
Фото: lenobl.ru

Ленинградская область занимает 4-е место в России по внедрению промышленных роботов. Регион усиливает работу с компаниями после указа Владимира Путина о расширении роботизации, подписанного в мае 2024 года. К 2030 году Россия должна войти в топ-25 стран по этому направлению.

О региональном опыте рассказал вице-губернатор Ленинградской области по экономическому развитию, председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Егор Мищеряков.

В качестве успешных примеров он назвал завод «Айкон Тайерс» во Всеволожске, где выпускают шины, и новый склад Wildberries в Тосненском районе, который скоро начнет работу.

На этих площадках роботы берут на себя простые и однообразные задачи. Они помогают перевозить товары по складу, сортировать продукцию, ускорять процессы и снижать нагрузку на сотрудников.

Вам будет интересно
Ленобласть заняла 14 место в рейтинге регионов России по благосостоянию семей
Фото: lenobl.ru Ленинградская область заняла 14-е место в рейтинге регионов России по уровню благосостояния семей в 2025 году. Рейтинг подготовлен РИА...
01.06.2026
272

Теги

роботизация Россия Ленинградская область

Популярное

Пассажир русским матом посадил самолет в США
Пассажир русским матом посадил самолет в США

12:01 01.06.2026

Власти Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией уже в 2026 году
Власти Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией уже в 2026 году

09:49 01.06.2026

ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь Сафонов вошел в историю
ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь Сафонов вошел в историю

06:41 01.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться