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В Петербурге выпускнице пришлось снять нижнее белье, чтобы пройти на ЕГЭ

В одной из школ Приморского района Петербурга школьнице пришлось сдавать ЕГЭ без трусов, поскольку на этот предмет нижнего белья среагировал металлодетектор при досмотре.

Как рассказала «Фонтанке» родительница 17-летней выпускницы, металлодетектор срабатывал на маленькие металлические колечки на нижнем белье. По словам девушки, она попыталась объяснить организаторам причину срабатывания рамки, но ее не стали слушать. В итоге выпускница сняла белье в туалете, отдала его учительнице химии и писала экзамен без него.

Администрация Приморского района провела расследование и опросила организаторов. Изучены записи с камер видеонаблюдения. Организаторы были дополнительно проинструктированы.

«Принуждения к каким-либо действиям со стороны сотрудников пункта проведения экзамена зафиксировано не было и указаний, предписывающих снимать элементы одежды, видеозапись это подтверждает (...) Мы сожалеем, что девушка испытала стресс в ходе процедуры доступа в пункт проведения экзамена», — сказал глава района Богдан Заставный, уточнив, что у девушки есть право на пересдачу экзамена, если результат ее не устроит.

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