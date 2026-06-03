В одной из школ Приморского района Петербурга школьнице пришлось сдавать ЕГЭ без трусов, поскольку на этот предмет нижнего белья среагировал металлодетектор при досмотре.

Как рассказала «Фонтанке» родительница 17-летней выпускницы, металлодетектор срабатывал на маленькие металлические колечки на нижнем белье. По словам девушки, она попыталась объяснить организаторам причину срабатывания рамки, но ее не стали слушать. В итоге выпускница сняла белье в туалете, отдала его учительнице химии и писала экзамен без него.

Администрация Приморского района провела расследование и опросила организаторов. Изучены записи с камер видеонаблюдения. Организаторы были дополнительно проинструктированы.

«Принуждения к каким-либо действиям со стороны сотрудников пункта проведения экзамена зафиксировано не было и указаний, предписывающих снимать элементы одежды, видеозапись это подтверждает (...) Мы сожалеем, что девушка испытала стресс в ходе процедуры доступа в пункт проведения экзамена», — сказал глава района Богдан Заставный, уточнив, что у девушки есть право на пересдачу экзамена, если результат ее не устроит.