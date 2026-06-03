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Новости СВО

С тремя участниками спецоперации простились в Ленобласти

В Ленобласти 2 июня простились с тремя участниками специальной военной операции Георгием Жекю из Приозерского района, Сергеем Хихичем из Тихвинского района и Денисом Гусевым из Кировского района.

С тремя участниками спецоперации простились в Ленобласти - В Ленобласти 2 июня простились с тремя участниками специальной военной операции Георгием Жекю из При
Георгий Жекю. Фото: администрация Приозерского района ЛО

Георгий Жекю родился 17 февраля 1993 года. Он был призван в рамках частичной мобилизации и проходил службу в должности старшего разведчика мотострелкового отделения. Гвардии ефрейтор погиб 21 мая 2026 года.

С тремя участниками спецоперации простились в Ленобласти - В Ленобласти 2 июня простились с тремя участниками специальной военной операции Георгием Жекю из При
Сергей Хихич. Фото: администрация Тихвинского района

Сергей Хихич родился в Тихвине в 1974 году. Он трудился на предприятиях родного города и района. 15 ноября 2024 года мужчина заключил контракт с Минобороны России. Сергей Хихич погиб 28 ноября 2024 года.

С тремя участниками спецоперации простились в Ленобласти - В Ленобласти 2 июня простились с тремя участниками специальной военной операции Георгием Жекю из При
Денис Гусев. Фото: муниципальное образование «Кировск»

Денис Гусев родился в Кировске в 1980 году, окончил школу и профессиональное училище №23 по специальности «автомеханик». Он был одним из активных предпринимателей города. Он погиб 22 мая 2026 года.

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03.06.2026
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СВО погибли военные Ленобласть
Новости Происшествия

Инженер-строитель предстанет перед судом за гибель двух девочек в заброшенном предприятии в Терпилицах

Инженер-строитель ЗАО «Октябрьское» предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности двум несовершеннолетним девочкам.

Инженер-строитель предстанет перед судом за гибель двух девочек в заброшенном предприятии в Терпилицах - Как сообщили в СУ СКР по ЛО, несчастный случай произошел из-за ненадлежащего исполнения профессионал
Фото: СК

Напомним, трагедия произошла 31 мая 2025 года на территории бывшего сельхозпредприятия в деревне Терпилицы Волосовского района Ленобласти. Две 11-летние девочки долбили кирпичами полуразрушенную стену заброшенного здания. Итог, она рухнула вместе с бетонной плитой на потолке. Дети погибли.

Как сообщили в СУ СКР по ЛО, несчастный случай произошел из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей обвиняемого и отсутствия мер по обеспечению безопасности. В настоящее время собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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01.06.2025
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Теги

Терпилицы СК погибли дети Волосовский район

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