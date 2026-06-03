В Петербурге официально стартовал первый день Петербургского международного экономического форума.

На площадке «Экспофорума» собрались представители федеральных и региональных органов власти, руководители крупнейших компаний, инвесторы и эксперты. Свое участие подтвердили представители 130 стран. Основная тема – «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему», а центральным событием станет пленарная сессия с участием президента России Владимира Путина.

Компании традиционно представили свои стенды. Главным символом экспозиции Ленинградской области стал Маяк, который выступает ориентиром для всех, кто выбирает 47 регион для реализации амбициозных проектов. Пространство стенда разделено на две смысловые зоны «Живи» и «Работай».

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Напомним, что ПМЭФ-2026 пройдет в Северной столице с 3 по 6 июня в 29-й раз.