weather 18.3°
$ 72.56
84.61

Главная / Новости / В Петербурге стартовал первый день ПМЭФ-2026

Новости Экономика

В Петербурге стартовал первый день ПМЭФ-2026

В Петербурге официально стартовал первый день Петербургского международного экономического форума.

В Петербурге стартовал первый день ПМЭФ-2026 - ПМЭФ-2026 пройдет в Северной столице с 3 по 6 июня в 29-й раз. Главной темой станет «Прагматичный ди
Фото: Online47

На площадке «Экспофорума» собрались представители федеральных и региональных органов власти, руководители крупнейших компаний, инвесторы и эксперты. Свое участие подтвердили представители 130 стран. Основная тема – «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему», а центральным событием станет пленарная сессия с участием президента России Владимира Путина.

Компании традиционно представили свои стенды. Главным символом экспозиции Ленинградской области стал Маяк, который выступает ориентиром для всех, кто выбирает 47 регион для реализации амбициозных проектов. Пространство стенда разделено на две смысловые зоны «Живи» и «Работай».

Вам будет интересно
Гости ПМЭФ-2025 потратили в три раза больше, чем туристы в Петербурге в 2026 году
Фото: Freepik. Затраты участников ПМЭФ-2025 оказались почти в три раза выше, чем у обычных туристов в Санкт-Петербурге в 2026 году, сообщает Neva.Toda...
02.06.2026
215

Напомним, что ПМЭФ-2026 пройдет в Северной столице с 3 по 6 июня в 29-й раз. 

Теги

Ленобласть инвестиции Петербург пмэф
Новости СВО

С тремя участниками спецоперации простились в Ленобласти

В Ленобласти 2 июня простились с тремя участниками специальной военной операции Георгием Жекю из Приозерского района, Сергеем Хихичем из Тихвинского района и Денисом Гусевым из Кировского района.

С тремя участниками спецоперации простились в Ленобласти - В Ленобласти 2 июня простились с тремя участниками специальной военной операции Георгием Жекю из При
Георгий Жекю. Фото: администрация Приозерского района ЛО

Георгий Жекю родился 17 февраля 1993 года. Он был призван в рамках частичной мобилизации и проходил службу в должности старшего разведчика мотострелкового отделения. Гвардии ефрейтор погиб 21 мая 2026 года.

С тремя участниками спецоперации простились в Ленобласти - В Ленобласти 2 июня простились с тремя участниками специальной военной операции Георгием Жекю из При
Сергей Хихич. Фото: администрация Тихвинского района

Сергей Хихич родился в Тихвине в 1974 году. Он трудился на предприятиях родного города и района. 15 ноября 2024 года мужчина заключил контракт с Минобороны России. Сергей Хихич погиб 28 ноября 2024 года.

С тремя участниками спецоперации простились в Ленобласти - В Ленобласти 2 июня простились с тремя участниками специальной военной операции Георгием Жекю из При
Денис Гусев. Фото: муниципальное образование «Кировск»

Денис Гусев родился в Кировске в 1980 году, окончил школу и профессиональное училище №23 по специальности «автомеханик». Он был одним из активных предпринимателей города. Он погиб 22 мая 2026 года.

Вам будет интересно
В Ленобласти четыре частных дома получили повреждения при атаке БПЛА
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объявил об отмене режима опасности БПЛА. Силы ПВО уничтожили 59 БПЛА. Фото: ivbg.ru. Предварительно, в резул...
03.06.2026
220

Теги

СВО погибли военные Ленобласть

Популярное

Пассажир русским матом посадил самолет в США
Пассажир русским матом посадил самолет в США

12:01 01.06.2026

Власти Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией уже в 2026 году
Власти Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией уже в 2026 году

09:49 01.06.2026

ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь Сафонов вошел в историю
ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь Сафонов вошел в историю

06:41 01.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться