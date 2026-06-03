Двое из них — несовершеннолетние.

За вторник в Ленинградской области произошло 83 аварии, сообщает 3 июня региональное управление Госавтоинспекции. В результате ДТП есть пострадавшие и погибшие.

Как указано в сообщении, в семи авариях травмы получили семь человек, включая одного ребенка. Также известно о семи погибших, среди которых двое несовершеннолетних.

В Петербурге за тот же период зафиксировано 240 аварий. В 13 из них травмы получили 13 человек.

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Фото на миниатюре: МВД по СПб и ЛО/ Архив