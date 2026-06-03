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Губернатор Ленобласти выразил соболезнования в связи с трагедией в Енакиево

Губернатор Ленобласти выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате удара ВСУ по рейсовому автобусу «Москва — Симферополь», произошедшего минувшей ночью в подшефном Енакиево.

Губернатор Ленобласти выразил соболезнования в связи с трагедией в Енакиево - От имени жителей Ленобласти губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и п
Скрин видео: СК РФ.

«Погибли семь мирных граждан, одиннадцать человек ранены, среди пострадавших есть ребенок. Удар по автобусу с людьми — это не военная цель. Это удар по беззащитным. Трусливый и жестокий», - отметил глава региона.

От имени жителей Ленобласти губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

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соболезнование Енакиево Ленобласть Александр Дрозденко
Новости Происшествия

Семь человек погибли на дорогах Ленобласти за сутки

Двое из них — несовершеннолетние.

За вторник в Ленинградской области произошло 83 аварии, сообщает 3 июня региональное управление Госавтоинспекции. В результате ДТП есть пострадавшие и погибшие.

Как указано в сообщении, в семи авариях травмы получили семь человек, включая одного ребенка. Также известно о семи погибших, среди которых двое несовершеннолетних.

В Петербурге за тот же период зафиксировано 240 аварий. В 13 из них травмы получили 13 человек.

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