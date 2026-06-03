Губернатор Ленобласти выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате удара ВСУ по рейсовому автобусу «Москва — Симферополь», произошедшего минувшей ночью в подшефном Енакиево.
«Погибли семь мирных граждан, одиннадцать человек ранены, среди пострадавших есть ребенок. Удар по автобусу с людьми — это не военная цель. Это удар по беззащитным. Трусливый и жестокий», - отметил глава региона.
От имени жителей Ленобласти губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
СК возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на пассажирский автобус.