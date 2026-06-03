Жителей Ленинградской области призвали воздержаться от распространения фото- и видеоматериалов с кадрами атак БПЛА и работы систем противовоздушной обороны.

Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области напомнил гражданам о серьезной ответственности за публикацию материалов с атаками БПЛА и работы систем противовоздушной обороны.

В ведомстве подчеркивают, что публикация кадров работы ПВО и мест падения дронов представляет серьезную угрозу безопасности. Подобный контент может быть использован противником для анализа эффективности систем обороны, установления точных позиций подразделений и последующей корректировки ударов. Распространение таких материалов является нарушением установленных правил.

За неисполнение требований предусмотрена административная ответственность. Для граждан размер штрафа составляет от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч, а для юридических лиц — от 20 до 50 тысяч рублей.

При повторном нарушении в течение года суммы взысканий существенно возрастают: для физических лиц они могут достигать 5 тысяч рублей, а для организаций — до 100 тысяч рублей.

«Информацию о последствиях применения беспилотных летательных аппаратов в Ленобласти разрешено публиковать, если она исходит от губернатора, вице-губернатора - председателя комитета правопорядка и безопасности и Министерства обороны», — подчеркнули в комитете.