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Жителям Ленобласти напомнили об ответственности за публикацию работы ПВО

Жителей Ленинградской области призвали воздержаться от распространения фото- и видеоматериалов с кадрами атак БПЛА и работы систем противовоздушной обороны.

Жителям Ленобласти напомнили об ответственности за публикацию работы ПВО - Жителей Ленинградской области призвали воздержаться от распространения фото- и видеоматериалов с кад
Фото: Минобороны РФ

Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области напомнил гражданам о серьезной ответственности за публикацию материалов с атаками БПЛА и работы систем противовоздушной обороны. 

В ведомстве подчеркивают, что публикация кадров работы ПВО и мест падения дронов представляет серьезную угрозу безопасности. Подобный контент может быть использован противником для анализа эффективности систем обороны, установления точных позиций подразделений и последующей корректировки ударов. Распространение таких материалов является нарушением установленных правил. 

За неисполнение требований предусмотрена административная ответственность. Для граждан размер штрафа составляет от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч, а для юридических лиц — от 20 до 50 тысяч рублей. 

При повторном нарушении в течение года суммы взысканий существенно возрастают: для физических лиц они могут достигать 5 тысяч рублей, а для организаций — до 100 тысяч рублей. 

«Информацию о последствиях применения беспилотных летательных аппаратов в Ленобласти разрешено публиковать, если она исходит от  губернатора, вице-губернатора - председателя комитета правопорядка и безопасности и Министерства обороны», — подчеркнули в комитете.

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03.06.2026
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Теги

пво штрафы Ленинградская область
Новости Экономика

Мультитемпературный распределительный центр за 7,1 млрд рублей построят во Всеволожском районе

На Петербургском международном экономическом форуме — 2026 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и заместитель директора ООО УК «ПСТ Капитал» Алексей Ветер подписали соглашение о строительстве современного логистического объекта в Бугровском городском поселении Всеволожского района.

Глава региона отметил, что ритм жизни в населённых пунктах ускоряется, и ритейлеры как никто чувствуют эти скорости.

«Новый распределительный центр — это передовые технологии хранения, сортировки и комплектации. 893 рабочих места и 7,1 млрд рублей инвестиций — серьёзный вклад в развитие Всеволожского района и всей логистической инфраструктуры региона», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Площадь центра составит 45 тысяч квадратных метров. Мощность объекта позволит обрабатывать 800 тонн продукции и одновременно обслуживать 125 грузовых автомобилей в сутки. Объём инвестиций — 7,1 миллиарда рублей. Будет создано 893 новых рабочих места, а планируемые ежегодные налоговые отчисления в бюджет достигнут 250 миллионов рублей. География поставок охватит Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Завершение реализации проекта намечено на 2026 год.

Помочь инвесторам с реализацией их инициатив на территории 47 региона готово Агентство экономического развития Ленобласти. Найти площадку для размещения нового производства в Ленобласти теперь можно в один клик — с помощью мобильного приложения и с учетом инфраструктурных потребностей проекта. 

Теги

Всеволожский район пмэф ПМЭФ-2026 Александр Дрозденко

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