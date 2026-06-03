Роман Ротенберг посетил Кластер для ветеранов СВО во Всеволожске.

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг посетил Кластер комплексного сопровождения ветеранов СВО во Всеволожске, где обсудил с Ириной Дрозденко возможности внедрения адаптивного хоккея в систему реабилитации военнослужащих.

Во время визита Роман Ротенберг ознакомился с инфраструктурой Кластера, который стал уникальной площадкой для поддержки ветеранов. Центр предоставляет комплексные услуги: от высокотехнологичного протезирования и квалифицированной медицинской помощи до психологической поддержки и профессионального переобучения.

Роман Ротенберг подчеркнул, что спорт является мощным инструментом для возвращения к полноценной жизни. В ходе общения с ветеранами выяснилось, что интерес к хоккею среди них крайне высок. Теперь стороны прорабатывают создание пилотной региональной программы, которая позволит бойцам не просто наблюдать за матчами, но и системно заниматься спортом благодаря специализированным тренировкам и адаптивным методикам.

Ожидается, что успешная реализация проекта в Ленинградской области позволит масштабировать инициативу и в других регионах.

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Фото и видео: Мультицентр социальной и трудовой интеграции